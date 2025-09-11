Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый китайский концепт — роскошный седан размером с Rolls-Royce

1:43
Авто

Китайский премиальный бренд Avatr представил на выставке IAA Mobility Show в Мюнхене впечатляющий концепт Vision Xpectra. Хотя модель не предназначена для серийного выпуска, она демонстрирует возможности европейской дизайн-студии компании и задаёт направление будущему стилю марки.

Avatr 12
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Avatr 12

Размеры и дизайн

Vision Xpectra — четырёхдверный седан габаритами, сопоставимыми с Rolls-Royce Phantom. Его длина составляет 230 дюймов, ширина — почти 84, а высота — 55,3 дюйма. Двери выполнены раздвижными и лишены центральной стойки, что создаёт эффект простора. Огромная стеклянная крыша усиливает впечатление воздушности и открытости интерьера.

Интерьер и технологии

Салон рассчитан на четырёх пассажиров и ориентирован на максимальный комфорт. Внутри выделяется "вихрь" — интеллектуальный элемент с ИИ, который взаимодействует с людьми в автомобиле. Центральная консоль поддерживает сенсорное управление и управление жестами, создавая футуристичную атмосферу.

Будущее Avatr

Компания не раскрыла технических деталей Vision Xpectra, но подчеркнула, что концепт отражает её амбиции в премиальном сегменте. Сегодня Avatr предлагает четыре полностью электрические модели: седан 06, кроссовер 07, фастбэк 11 и лифтбэк 12. Марка принадлежит Changan и CATL и активно использует технологии Huawei, делая ставку на сочетание роскоши и инноваций.

Уточнения

Changan Automobile Group («Чанъань Отомобайл Груп») — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей государства. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
