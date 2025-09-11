40 новых моделей за 3 года: как BMW собирается изменить автомобильный рынок

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

BMW готовит масштабное обновление модельного ряда: к 2028 году компания представит более 40 новых или модернизированных автомобилей. Главный акцент сделан на смелый дизайн и использование платформы Neue Klasse, которая обеспечит гибкость для электромобилей и гибридов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW iX3

Дебют Neue Klasse iX3

Первым автомобилем нового поколения станет iX3, показанный в Мюнхене. Внедорожник, который появится в 2026 году, получит запас хода до 400 миль и систему быстрой зарядки. Дизайн отличается чистыми линиями, компактной решёткой радиатора и цифровым интерфейсом в салоне.

Позиция руководства

Глава BMW Оливер Ципсе скептически относится к запрету ЕС на автомобили с ДВС с 2035 года, называя его ошибкой. По его мнению, электромобили не решат всех задач отрасли, поэтому гибриды и многообразие решений должны оставаться частью стратегии.

Уникальный подход к дизайну

Директор по дизайну Адриан ван Хойдонк подчёркивает, что каждая модель получит собственный стиль — от компактных седанов до мощных внедорожников. BMW намерена уйти от однообразия и предложить широкий выбор.

Стратегия продаж

Компания продолжает укреплять свои позиции в США, расширяя линейку премиальных внедорожников. Особое внимание уделяется новым предложениям аренды BMW X7 образца 2026 года.

Будущее бренда

Планы по созданию 40 моделей за три года амбициозны, но именно они должны определить новую эру компании, где ключевыми станут скорость внедрения инноваций и смелый дизайн.

Уточнения

BMW Neue Klasse — семейство седанов большого класса от BMW. Внутрифирменные обозначения моделей — 115, 116, 118, 120 и 121.

