Туристический сезон превратил трассы Кубани в смертельную ловушку: 5 простых правил для безопасной поездки на курорт

Проблема смертности на дорогах в России остаётся одной из острых социальных тем — и 2024 год это подтвердил. При том, что общее количество аварий сокращается, число погибших всё ещё высоко, а в отдельных регионах ситуация вызывает особое беспокойство. Краснодарский край в 2024 году оказался в лидерах по количеству погибших в ДТП, и это требует внимательного разбора причин и мер реагирования, вещает новостной портал kubanpress.ru.

Кубань возглавила печальный рейтинг

По статистике МВД РФ, в Краснодарском крае в 2024 году погибли 789 человек в результате дорожно-транспортных происшествий — больше, чем в любом другом регионе страны. Для сравнения: в Московской области — 649 погибших, в Ростовской — 500, в Москве — 346. Такой расклад особенно тревожен, учитывая, что Кубань — не самый густонаселённый регион по сравнению с Центром.

Главные факторы риска

Эксперты связывают высокий уровень смертности в крае с несколькими системными факторами:

Высокая автомобилизация: более 2 млн зарегистрированных машин повышают интенсивность движения. Туристические потоки: летом в край съезжается большое число отдыхающих, многие — на личном транспорте. Наличие загруженных федеральных трасс (М-4 "Дон", А-147 "Джубга-Сочи"). Горные серпантины в районах Сочи и Туапсе, где ошибки водителей особенно опасны. Распространённые нарушения ПДД: превышение скорости, выезд на встречную, усталость водителей.

Региональная динамика и общая картина

В масштабах страны в 2024 году в ДТП погибло более 14,4 тысячи человек. По федеральным округам:

• Центральный ФО — свыше 3,3 тыс. погибших;

• Приволжский — около 2,9 тыс.;

• на Урале и в Северо-Западном ФО — более 1 тыс. в каждом.

В первой половине 2025 года число ДТП с пострадавшими снизилось на 0,7%, а число погибших — на 2,8%. Однако снижение аварийности не всегда равнозначно меньшему числу смертей: на примере Кубани видно, что тяжесть последствий остаётся высокой.

Мнения из региона

Юрий Крамаренко, обозреватель "За рулем Кубань", поставил вопрос о методике подсчёта и сезонности:

"Конечно же, эта статистика выглядит достаточно странно. Почему ГИБДД не учитывает сезонность и транзитный транспорт? Или они вообще не ведут счёт транзитчиков? Если так, то подход ещё хуже. Мы должны знать для чёткого понимания проблемы, сколько бьётся народу местного, а сколько — приезжего на курорты. И только тогда будет понятно реальное положение дел! Это, как с населением Краснодара. А давайте считать всех с пропиской. И их будет 1,2 миллиона. Но, если посмотреть, сколько тут платит налоги, реально живёт (но прописку с Омсков и Новосибирсков не меняет), то получится уже и миллиона два. Отсюда и проблемы в ЖКХ и так далее. Помните про суслика. Его не видно, но он есть. Это про население Краснодара и края", — комментирует обозреватель "За рулем Кубань" Юрий Крамаренко.

Что делается и чего не хватает

Власти края совместно с МВД реализуют комплекс мер:

Установка камер фото- и видеофиксации на проблемных трассах. Ремонт и расширение аварийных участков. Профилактические акции ("Трезвый водитель", "Безопасный переход"). Развитие медицины для пострадавших.

Эксперты указывают, что этого недостаточно: нужны обходные маршруты вокруг курортов, дополнительное освещение и ограждения на опасных участках, а также развитие общественного транспорта в пиковые сезоны.

Рекомендации специалистов

Профильные специалисты предлагают комбинированный план:

• повысить качество трасс и уличной инфраструктуры;

• ужесточить контроль за скоростью и техническим состоянием транспорта;

• проводить целевые образовательные кампании для туристов и молодых водителей;

• внедрять меры по уменьшению транзитной нагрузки в сезон.

Краснодарский край с почти 800 погибшими в 2024 году оказался в авангарде трагичных статистик по стране. Решение требует скоординированных действий на уровне дорожной инфраструктуры, контроля и просвещения водителей. Только сочетание инженерных, административных и образовательных мер способно снизить тяжесть последствий на дорогах в регионе.

Уточнения

