Автомобиль, на котором ездили Том Круз и Дастин Хоффман — кто купит кусок киноистории

4:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Во Владивостоке выставили на продажу редкий американский ретро-автомобиль — экземпляр, который легко можно назвать символом ушедшей эпохи. Объявление появилось на "Авито Авто": шестилитровый Buick LeSabre 1960 года предлагают за 3,2 миллиона рублей. Машина сохранилась необычно бережно — и это видно даже по фотографиям в лоте, вещает новостной портал vostokmedia.com.

Фото: Own work by Merijn Buick LeSabre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Buick LeSabre

О лоте и внешности

Авто окрашено в мягкий мятный оттенок, который сейчас выглядит как модная винтаж-палитра. По документам и по состоянию кузова машина прошла около 100 000 километров — для раритета это сравнительно небольшая цифра. Продают не просто транспорт, а образ: форма крыши, гладкие линии и характерные хромированные вставки делают LeSabre моментально узнаваемым.

Техническая начинка

Под капотом установлен 6-литровый двигатель, который по разным источникам развивал до 265 л. с. В паре с ним — трёхступенчатая автоматическая коробка Dynaflow. Такое сочетание было типично для американских больших автомобилей того времени: плавный, ровный ход, запас мощности для неспешных, но уверенных поездок. Состояние агрегатов по фото выглядит ухоженным, но потенциальному покупателю всё равно стоит проверить автомобиль лично или пригласить специалиста.

Дизайн: ретро-футуризм в металле

Первое поколение LeSabre часто относят к примерам ретро-футуризма — производители экспериментировали с аэродинамикой и декоративными элементами, пытаясь придать автомобилю "образ будущего" уже в середине XX века. В случае этого экземпляра акцент на обтекаемости и элегантных линиях очевиден: машина не просто красива, она отсылает к целой эстетике и настроению эпохи.

Голливудская слава

Популярность модели подогрела и кинематографическая история. В одном из известных фильмов начала 1990-х герои путешествовали на похожем автомобиле, что добавило LeSabre дополнительный культурный контекст — машина ассоциируется с дорогой, ностальгией и образами из экранных историй.

"Классика требует уважения". — сказал персонаж Чарльз Бэббит.

Реакция рынка и локальный контекст

Местные автолюбители и коллекционеры уже заметили лот: кому-то кажется, что цена адекватна для подобного состояния и редкости, кому-то — что это предмет мечтаний, а не практичный вариант для ежедневной эксплуатации. В объявлениях также отмечают, что такой цвет идеально вписался бы, например, в парковки на набережной — простая ассоциация, но показатель того, как сильно внешний вид влияет на эмоциональную оценку авто.

Цена 3,2 млн ₽ - привлекательна для коллекционеров и инвесторов в ретро. Пробег 100 000 км — говорит о бережном хранении. Техническая база (6 л, Dynaflow) — классика американской школы, требует специфического обслуживания.

Кому это может подойти

Этот Buick будет интересен тем, кто ценит стиль и историю больше, чем практичность: коллекционерам, ретро-клубам, музеям или тем, кто хочет редкий автомобиль для событий и показов. Перед покупкой стоит проверить документы, состояние двигателя и коробки, а также соответствие кузовных панелей оригиналу — даже аккуратно отреставрированные детали влияют на стоимость и ценность.

В итоге лот на "Авито Авто" — не просто объявление о продаже машины, а приглашение прикоснуться к эпохе, оформленное в виде красивого металла и хрома. Для правильного решения потенциальному покупателю остаётся лично убедиться в состоянии и подготовить план по содержанию и хранению такого автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

