Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание

Автомобиль, который внезапно уводит в сторону на ровной дороге, способен поставить водителя в неприятное и даже опасное положение. Такая проблема характерна для подержанных машин и нередко указывает на серьёзные неисправности. Причин у этого явления немало: от банальных ошибок в обслуживании до износа ключевых узлов подвески и рулевого управления.
Чаще всего виновниками становятся колёса. Даже небольшое отклонение в их состоянии может повлиять на поведение машины.
Водителю стоит начать проверку именно с этого — убедиться в равномерности давления, а также в исправности и совместимости шин.
Если с колёсами всё в порядке, проблема может скрываться в рулевых механизмах. Износ тяг и наконечников, их люфт или заклинивание приводят к тому, что колёса теряют синхронность. Особенно часто это случается после ударов, полученных при движении по неровной дороге или при ДТП.
Нарушение углов установки колёс — одна из ключевых причин увода машины в сторону.
Когда параметры сбиваются, автомобиль начинает "рыскать" по дороге, а резина стирается быстрее обычного. Регулировка развала-схождения в сервисе способна полностью устранить проблему.
Деформации деталей подвески, неисправные сайлентблоки или ступичные подшипники также вызывают увод автомобиля. Изношенный подшипник сопровождается посторонними звуками — гулом, скрежетом, хрустом, а также перегревом ступицы. В этом случае затягивать с ремонтом нельзя, так как разрушение узла опасно для движения.
Если машину тянет в сторону именно во время торможения, стоит проверить тормоза.
Любая из этих проблем требует немедленного устранения, иначе безопасность движения окажется под угрозой.
Уточнения
