Сигналы на приборке пугают: вот что скрывается за тревожными индикаторами автомобиля

Авто

Мигающие лампочки на приборной панели автомобиля способны вызвать у водителя настоящий стресс. Особенно когда речь идёт о таких индикаторах, как Check Engine или "маслёнка". Кажется, что за ними всегда скрываются серьёзные поломки и большие расходы. Но на практике не всё так драматично — многие ситуации можно решить самостоятельно и без лишней паники.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

Что значит Check Engine

Лампочка Check Engine загорается, когда бортовой компьютер фиксирует сбой в работе двигателя и сохраняет код ошибки. Однако это далеко не всегда признак серьёзной неисправности.

Простейший пример — неплотно закрытая крышка топливного бака. Нарушение герметичности вызывает ошибку, которую система воспринимает как проблему. В итоге индикатор загорается, хотя сам мотор исправен.

Как найти причину самостоятельно

Чтобы не ехать в сервис вслепую, можно провести диагностику самостоятельно. Для этого используют адаптер OBD-II с процессором ELM327, который подключается к сервисному разъёму автомобиля и через Bluetooth связывается со смартфоном.

С помощью специального приложения водитель может считать коды ошибок и определить, какой именно узел вызывает тревогу. Часто дело сводится к мелочам:

  • замена свечей зажигания;
  • установка нового датчика массового расхода воздуха;
  • замена лямбда-зонда.

Эти работы вполне под силу выполнить самостоятельно, даже не обладая глубокими техническими знаниями.

Когда индикатор не повод для паники

Загоревшийся Check Engine может сигнализировать и о засорении клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов). Такая поломка не приводит к немедленным последствиям и оставляет водителю время для плановой чистки клапана. Это позволяет продлить срок службы детали и избежать преждевременной замены.

Маслёнка на панели: всегда ли тревога

Ещё один пугающий индикатор — лампа давления масла. Её загорание может быть связано как с мелочами, так и с серьёзными проблемами.

Возможные причины:

  • неисправность датчика давления масла;
  • сбой масляного насоса;
  • низкий уровень смазки из-за расхода масла мотором.

В первую очередь нужно проверить уровень масла щупом. Если он ниже нормы, достаточно аккуратно долить смазку до отметки между min и max. В таких случаях индикатор часто гаснет, и можно продолжать движение без визита в сервис.

Но если лампа не исчезает после доливки, двигатель лучше сразу заглушить и обратиться в автосервис. В противном случае велик риск повредить мотор.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль (консо́ль) — название группы приборов, совмещённых в одной конструкции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
