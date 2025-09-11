Водители боятся кирпича: реальность наказания отличается от распространённых мифов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие водители уверенно узнают знак "кирпич" на дороге, но далеко не все точно знают, какое наказание грозит за его игнорирование. Расхожее мнение о том, что любое нарушение связано с лишением водительских прав, на деле не всегда соответствует действительности. Всё зависит от того, где именно установлен знак и в каких обстоятельствах водитель оказался под ним.

автомобильный знак кирпич
Фото: Wikipedia by Patian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автомобильный знак кирпич

Когда грозит лишение прав

Самые серьёзные последствия ждут тех, кто проехал под "кирпич", установленный на дороге с односторонним движением, либо выехал под него на встречную полосу магистрали с двусторонним движением.

В таких случаях действует часть 3 статьи 12.16 КоАП или часть 4 статьи 12.15 КоАП. Нарушителю грозит штраф в 5000 рублей и возможное лишение водительских прав на срок до шести месяцев. Именно эти ситуации и стали основой мифа о том, что "кирпич" всегда ведёт к потере удостоверения.

Когда лишение не применяется

Во многих других случаях нарушение требований знака ограничивается денежным штрафом:

  1. Въезд во двор, переулок, на парковку или АЗС. Даже если водитель попал под "кирпич", наказание ограничивается штрафом 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП.

  2. Движение по трамвайным путям в попутном направлении. Если над ними висит знак "Въезд запрещён", санкция также составляет 500 рублей без лишения прав.

  3. Использование технологических разрывов ограждений на трассе. Заезд под "кирпич" ради разворота в таких местах карается лишь штрафом.

  4. Выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Эти знаки часто размещены над "выделенкой". В регионах штраф за нарушение составляет 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

Почему важно знать нюансы

Главная сложность в том, что водитель, уверенный в неотвратимости лишения прав, может попасть в стрессовую ситуацию и неверно вести себя при общении с инспектором. Чёткое понимание правил помогает избежать излишних переживаний и правильно отстаивать свои права.

Знак "кирпич" остаётся одним из самых строгих символов в ПДД, но лишение водительского удостоверения предусмотрено только в отдельных случаях. Знание этих нюансов позволяет водителям более уверенно чувствовать себя на дороге и избегать неприятных последствий.

Уточнения

Води́тель также шофёр - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
