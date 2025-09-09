Думали, страховка защитит ваше авто? Что скрывают полисы КАСКО и ОСАГО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафами, а при КАСКО водителям иногда навязывают лишние услуги. В беседе с Pravda.Ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, какие заблуждения и подводные камни чаще всего связаны со страхованием автомобилей.

Разбитый капот автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разбитый капот автомобиля

По словам эксперта, путаница у многих водителей возникает уже при выборе вида страховки.

"КАСКО — это добровольное страхование, и условия по нему каждая компания устанавливает сама. Чтобы снизить стоимость, водители часто используют франшизу — то есть указывают сумму ущерба, которую не покрывает страховая. А вот ОСАГО — это обязательная страховка, регулируемая федеральным законом. Здесь каких-то ошибок в оформлении быть не может, но многие до сих пор думают, что полис защищает их автомобиль. На самом деле он покрывает ответственность перед другими участниками ДТП", — пояснил Попов.

Он отметил, что страховые компании редко заинтересованы в прямом обмане клиентов, особенно по КАСКО, где суммы значительные. Однако встречаются навязанные услуги.

"При оформлении КАСКО могут дополнительно включать страховку жизни или другие ненужные услуги. Это распространенная практика, от которой можно и нужно отказываться. Сейчас законодательство уже ограничивает такие навязывания", — сказал эксперт.

Попов добавил, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО остаются низкими, что подталкивает некоторых водителей к риску.

"Если водитель не оформил полис, штраф составит 800 рублей. Это в разы меньше стоимости самой страховки, которая для опытного водителя стоит около 6–7 тысяч рублей. Поэтому сейчас обсуждается система, при которой отсутствие полиса будет фиксироваться камерами ежедневно через базы данных ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) и РСА (Российский союз автостраховщиков), чтобы штрафы начислялись постоянно", — отметил он.

По словам эксперта, ОСАГО и КАСКО выполняют разные задачи. ОСАГО защищает от претензий пострадавших, КАСКО — имущество владельца. Поэтому важно не путать эти полисы и внимательно проверять условия договора.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
