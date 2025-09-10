7 бессмертных авто: почему эти модели остаются на конвейере десятилетиями

В автомобильной индустрии обновление моделей каждые 7-8 лет считается нормой. Однако некоторые автомобили остаются на конвейере десятилетиями, сохраняя свой характер и узнаваемость. Такие модели становятся не просто машинами, а символами эпох.

Lada Niva (с 1977 года)

Один из первых внедорожников с самонесущим кузовом и постоянным полным приводом. Лёгкая, простая в ремонте и эксплуатации, она почти не изменила внешний вид за десятилетия.

Toyota Corolla (с 1966 года)

Самая продаваемая модель в мире с более чем 50 миллионами экземпляров. Двенадцать поколений сохранили главные качества: надёжность, экономичность и удобство в повседневной жизни.

Ford Mustang (с 1964 года)

Автомобиль, создавший категорию пони-каров. Спортивный и доступный, он остаётся символом американского стиля. Сегодня существует уже седьмое поколение, включая электрическую версию Mach-E.

Porsche 911 (с 1964 года)

Легенда спортивных авто: характерный силуэт и задний двигатель остаются неизменными. За восемь поколений модель улучшала производительность и безопасность, сохранив подлинные ощущения от вождения.

Mercedes-Benz SL (с 1954 года)

Флагманский родстер марки, начавший путь с 300 SL "Gullwing". За 70 лет стал эталоном комфорта, технологий и стиля, сохранив статус роскошного спорткара.

Toyota Land Cruiser (с 1951 года)

Синоним прочности и проходимости. Использовался в военных, научных и гуманитарных миссиях. Сегодня модель получила люксовые версии, но осталась верна своим корням.

