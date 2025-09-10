7 бессмертных авто: почему эти модели остаются на конвейере десятилетиями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Авто

В автомобильной индустрии обновление моделей каждые 7-8 лет считается нормой. Однако некоторые автомобили остаются на конвейере десятилетиями, сохраняя свой характер и узнаваемость. Такие модели становятся не просто машинами, а символами эпох.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

Lada Niva (с 1977 года)

Один из первых внедорожников с самонесущим кузовом и постоянным полным приводом. Лёгкая, простая в ремонте и эксплуатации, она почти не изменила внешний вид за десятилетия.

Toyota Corolla (с 1966 года)

Самая продаваемая модель в мире с более чем 50 миллионами экземпляров. Двенадцать поколений сохранили главные качества: надёжность, экономичность и удобство в повседневной жизни.

Ford Mustang (с 1964 года)

Автомобиль, создавший категорию пони-каров. Спортивный и доступный, он остаётся символом американского стиля. Сегодня существует уже седьмое поколение, включая электрическую версию Mach-E.

Porsche 911 (с 1964 года)

Легенда спортивных авто: характерный силуэт и задний двигатель остаются неизменными. За восемь поколений модель улучшала производительность и безопасность, сохранив подлинные ощущения от вождения.

Mercedes-Benz SL (с 1954 года)

Флагманский родстер марки, начавший путь с 300 SL "Gullwing". За 70 лет стал эталоном комфорта, технологий и стиля, сохранив статус роскошного спорткара.

Toyota Land Cruiser (с 1951 года)

Синоним прочности и проходимости. Использовался в военных, научных и гуманитарных миссиях. Сегодня модель получила люксовые версии, но осталась верна своим корням.

Уточнения

«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, Lada 4x4 и Lada Niva Legend в настоящее время) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года .

Ford Mustang — легковой автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. На автомобиле размещается не эмблема Ford, а специальная эмблема Mustang.

Ро́дстер (англ. roadster), спайдер — двухместный автомобиль с мягкой или жёсткой съёмной крышей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
