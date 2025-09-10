Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан

Казахстан планирует перевести транспорт на компримированный (сжатый) газ. Глава "Казахгаза" Алибек Жамауов сообщил, что уже разработана программа, предусматривающая постепенный переход, начиная с общественного транспорта.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Знак остановки общественного транспорта

Все пассажирские автобусы уже работают на метане, что подтверждает доступность и эффективность этого топлива в стране. В Казахстане запасов метана достаточно, чтобы обеспечить массовый перевод автомобилей.

Однако не все поддерживают инициативу: бывший министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что рост цен на бензин делает такие меры спорными и не всегда оправданными.

Уточнения

Алмасадам Майданович Саткалиев (каз. Алмасадам Майданұлы Сәтқалиев; род. 31 октября 1970, Алма-Ата) — казахстанский политик и учёный, доктор экономических наук, председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (с 18 марта 2025 года). Министр энергетики Казахстана (с 4 апреля 2023 по 18 марта 2025).

