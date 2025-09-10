Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казахстан планирует перевести транспорт на компримированный (сжатый) газ. Глава "Казахгаза" Алибек Жамауов сообщил, что уже разработана программа, предусматривающая постепенный переход, начиная с общественного транспорта.

Все пассажирские автобусы уже работают на метане, что подтверждает доступность и эффективность этого топлива в стране. В Казахстане запасов метана достаточно, чтобы обеспечить массовый перевод автомобилей.

Однако не все поддерживают инициативу: бывший министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что рост цен на бензин делает такие меры спорными и не всегда оправданными.

Алмасадам Майданович Саткалиев (каз. Алмасадам Майданұлы Сәтқалиев; род. 31 октября 1970, Алма-Ата) — казахстанский политик и учёный, доктор экономических наук, председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (с 18 марта 2025 года). Министр энергетики Казахстана (с 4 апреля 2023 по 18 марта 2025). 

Компримированный (сжатый) природный газ (КПГ или CNG от англ. Compressed natural gas) — природный газ (метан (CH4), сжатый на компрессорной станции до давления 200—250 бар (196—245 кгс/см2) для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. 

