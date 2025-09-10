Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой

Renault Clio остаётся популярным выбором на европейском рынке, и сегодня покупатели размышляют: взять актуальную версию Clio 5 или дождаться выхода Clio 6.
Новый Clio 6 отличается заметными штрихами: изменённая решётка радиатора, покатая линия крыши, "утиный хвост" и выразительная оптика. При этом Clio 5 тоже выглядит современно и сохраняет стиль других моделей Renault.
В Clio 6 дизайн интерьера перекликается с Renault 5 и 4 E-Tech. Базовый экран мультимедиа — 7 дюймов, с возможностью увеличения до 10 и интеграцией Android Automotive. У Clio 5 дисплей также 7 дюймов, но максимальная версия — 9,3 дюйма с системой EasyLink.
Clio 6 предложит бензиновые и гибридные моторы: TCe 90, Eco-G 100 и гибрид E-Tech 160. Дизель dCi 100 уходит в прошлое, уступая место гибридам. Это плюс для города, но минус для тех, кто часто ездит по трассам.
Clio 6 — эволюция, а не революция. Если нужен автомобиль сейчас, Clio 5 за 16 900 евро остаётся отличным выбором, особенно с учётом скидок.
Уточнения
Renault Clio — автомобиль класса супермини, выпускаемый французской компанией Renault с 1990 года. Признавался «Автомобилем года в Европе» в 1991 и 2006 годах.
