Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка

Водители всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда постановление о штрафе от камер приходит без фотографий, подтверждающих нарушение. Это вызывает вопросы: насколько законно требование оплатить такой документ и не скрывается ли за ним мошенничество? Представитель ГАИ в интервью подчеркнул, что к подобным уведомлениям следует относиться максимально внимательно.

Закон и реальные механизмы

Автоматические комплексы способны фиксировать широкий спектр нарушений — от выезда на встречную полосу до проезда за стоп-линию или превышения скорости. Закон действительно позволяет назначать штрафы на основании таких данных. Однако окончательное решение о привлечении к ответственности принимает инспектор, а значит, доказательства в виде фото или видео являются обязательным элементом. Если их нет, встаёт вопрос о достоверности постановления.

Мошенники используют пробелы

Отсутствие приложенных фото — тревожный сигнал. Это может указывать на попытку обмана. Водителям стоит помнить: официальные документы всегда сопровождаются корректными реквизитами и подтверждаются через государственные базы. Любое несоответствие — повод усомниться и перепроверить информацию, прежде чем переводить деньги.

Проверка реквизитов — первый шаг

Эксперты напоминают, что перед оплатой необходимо удостовериться в подлинности уведомления. Для этого следует сверить номера телефонов и банковские счета с официальными данными МВД или ГАИ. Ещё один надёжный способ — воспользоваться онлайн-сервисами проверки штрафов. Если система не находит указанного постановления, платить его не стоит.

"Ответственность за фиксацию нарушений лежит на инспекторах, и без фото или видео доказательств штраф может быть оспорён и отменён", — пояснил представитель ГАИ.

Что делать автовладельцу

Если пришло письмо без фотографий, правильнее всего не спешить с оплатой. Водителю стоит перепроверить все данные и при необходимости обратиться в ГАИ за подтверждением. В случае выявления несоответствий документ можно оспорить, избежав потери денег и риска стать жертвой мошенников.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
