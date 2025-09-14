Сутки на оплату и прощай машина: новый план МВД грозит водителям штрафным апокалипсисом

Министерство внутренних дел представило законопроект, который способен перевернуть привычную практику оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если сегодня у водителей есть 60 дней на то, чтобы рассчитаться с государством, то после принятия инициативы у них останутся лишь одни сутки. Ведомство объясняет радикальное сокращение сроков стремлением повысить собираемость штрафов и пресечь массовое затягивание с оплатой.

Штраф или арест: жёсткие меры давления

Помимо сокращения сроков, документ предусматривает дополнительные санкции. Если нарушитель не успеет погасить штраф вовремя, его автомобиль могут эвакуировать на специализированную стоянку. Но это не предел. Просрочка в оплате может быть приравнена к уклонению от налогов, что грозит удвоением суммы взыскания или административным арестом до 15 суток. Таким образом, государство намерено действовать жёстко и без компромиссов, чтобы минимизировать число неплательщиков.

Аргументы и опасения

Авторы законопроекта уверены: новая схема позволит дисциплинировать водителей и сделает систему более прозрачной. В МВД считают, что именно страх перед быстрым наказанием станет стимулом платить штрафы сразу после их получения. Однако юристы и правозащитники уже задаются вопросом о соразмерности предлагаемых мер. Если просрочка в один день приведёт к эвакуации автомобиля или аресту, это может вызвать волну конфликтов и злоупотреблений.

Особый контроль для иностранцев

На начальном этапе проект затронет автомобили с иностранными номерами. По данным МВД, именно такие машины чаще всего игнорируют требования по оплате штрафов, особенно в крупных городах. Их владельцы нередко уезжают за пределы страны, оставляя задолженности, которые невозможно взыскать привычными методами. Введение ускоренных сроков и жёстких мер должно стать инструментом давления именно на эту категорию нарушителей.

Перспектива расширения правил

Хотя речь пока идёт о машинах с зарубежной регистрацией, эксперты не исключают, что в будущем нормы могут распространить и на автомобилистов с российскими номерами. Если механизм окажется эффективным, государство может использовать его для борьбы со всеми должниками, что затронет миллионы водителей по всей стране. В этом случае привычка "тянуть до последнего дня" уйдёт в прошлое.

Что ждёт водителей дальше

Законопроект пока находится на стадии обсуждения, но уже вызывает широкий резонанс. Водительское сообщество разделилось: часть автомобилистов считает, что такие меры действительно помогут навести порядок, другие же опасаются, что ужесточение ударит прежде всего по добросовестным гражданам, которые по объективным причинам не успели оплатить штраф вовремя.

"Сутки на оплату — это крайне малый срок, особенно если постановление приходит по почте. Есть риск, что люди будут наказываться не за злой умысел, а из-за банальной задержки уведомлений", — отметил юрист Ассоциации автомобилистов Сергей Логинов.

Вопрос о балансе интересов государства и прав граждан станет главным при рассмотрении инициативы в парламенте.

