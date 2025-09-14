Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшее место для наблюдения за звёздами: как вулкан Тейде стал магнитом для туристов
Бензиновый мотор превратили в генератор водорода: Mazda показала невозможное
Безмолвная катастрофа: насекомые исчезают по всей Земле
Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом
Баклажаны тают во рту: этот азиатский соус превратит их в деликатес за 20 минут
Волочкова отчитала Шаляпина, который переживает за её имущество
Вирусы унесли покой из домов: простые шаги помогают снизить риск заражения всей семьи
Корабль-призрак на дне океана ожил: учёные нашли существо, которое пережило империи и катастрофы
Улики, которых ждали десятилетиями: NASA показало возможную биоподпись жизни на Марсе

Сутки на оплату и прощай машина: новый план МВД грозит водителям штрафным апокалипсисом

3:30
Авто

Министерство внутренних дел представило законопроект, который способен перевернуть привычную практику оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если сегодня у водителей есть 60 дней на то, чтобы рассчитаться с государством, то после принятия инициативы у них останутся лишь одни сутки. Ведомство объясняет радикальное сокращение сроков стремлением повысить собираемость штрафов и пресечь массовое затягивание с оплатой.

Эвакуатор увозит машину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эвакуатор увозит машину

Штраф или арест: жёсткие меры давления

Помимо сокращения сроков, документ предусматривает дополнительные санкции. Если нарушитель не успеет погасить штраф вовремя, его автомобиль могут эвакуировать на специализированную стоянку. Но это не предел. Просрочка в оплате может быть приравнена к уклонению от налогов, что грозит удвоением суммы взыскания или административным арестом до 15 суток. Таким образом, государство намерено действовать жёстко и без компромиссов, чтобы минимизировать число неплательщиков.

Аргументы и опасения

Авторы законопроекта уверены: новая схема позволит дисциплинировать водителей и сделает систему более прозрачной. В МВД считают, что именно страх перед быстрым наказанием станет стимулом платить штрафы сразу после их получения. Однако юристы и правозащитники уже задаются вопросом о соразмерности предлагаемых мер. Если просрочка в один день приведёт к эвакуации автомобиля или аресту, это может вызвать волну конфликтов и злоупотреблений.

Особый контроль для иностранцев

На начальном этапе проект затронет автомобили с иностранными номерами. По данным МВД, именно такие машины чаще всего игнорируют требования по оплате штрафов, особенно в крупных городах. Их владельцы нередко уезжают за пределы страны, оставляя задолженности, которые невозможно взыскать привычными методами. Введение ускоренных сроков и жёстких мер должно стать инструментом давления именно на эту категорию нарушителей.

Перспектива расширения правил

Хотя речь пока идёт о машинах с зарубежной регистрацией, эксперты не исключают, что в будущем нормы могут распространить и на автомобилистов с российскими номерами. Если механизм окажется эффективным, государство может использовать его для борьбы со всеми должниками, что затронет миллионы водителей по всей стране. В этом случае привычка "тянуть до последнего дня" уйдёт в прошлое.

Что ждёт водителей дальше

Законопроект пока находится на стадии обсуждения, но уже вызывает широкий резонанс. Водительское сообщество разделилось: часть автомобилистов считает, что такие меры действительно помогут навести порядок, другие же опасаются, что ужесточение ударит прежде всего по добросовестным гражданам, которые по объективным причинам не успели оплатить штраф вовремя.

"Сутки на оплату — это крайне малый срок, особенно если постановление приходит по почте. Есть риск, что люди будут наказываться не за злой умысел, а из-за банальной задержки уведомлений", — отметил юрист Ассоциации автомобилистов Сергей Логинов.

Вопрос о балансе интересов государства и прав граждан станет главным при рассмотрении инициативы в парламенте.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Военные новости
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Миллион за малыша: как новая льгота изменит жизнь родителей и работодателей
Напиток, который выглядит как лимонад, а работает как мягкий детокс: похудение без диет и усилий
Миллионы за сотку: стало известно, где в России находятся самые дорогие земельные участки
Пляжный отдых без спешки: как Сент-Китс дарит атмосферу умиротворения
Урожай доживёт до весны: хитрости, которые сохранят картофель до весны без лишних хлопот
Газообразование довело до отчаяния: простые продукты, которые незаметно делают живот шариком
Учёные взломали код древних — теперь ясно, как вымерли динозавры
Забудьте о сухом картофеле: этот метод запекания в пакете творит чудеса — пальчики оближешь
Александр Васильев и Андрей Разин за столом: какие блюда потрясли продюсера Ласкового мая
15 кг за месяц ценой головокружений: шокирующие отзывы о диете без соли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.