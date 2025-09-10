Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Авто

Электромобили долгое время сдерживались одной проблемой — временем зарядки. Сербская компания ElevenEs представила решение, которое способно изменить правила игры: аккумулятор Edge574 Blade Cell, заряжающийся до 80% всего за 12 минут. Это значит, что одна секунда у розетки равна километру пробега.

Электромобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль

Технология, которая меняет стандарты

Новый аккумулятор создан на основе литий-железо-фосфатной (LFP) химии — безопасной и долговечной, но традиционно менее энергоёмкой по сравнению с никель-литиевыми аналогами. В ElevenEs нашли способы преодолеть эти ограничения:

  • снизили внутреннее сопротивление на 15%, что повысило тепловую эффективность;

  • ввели новый состав электролита для ускорения ионного обмена;

  • усовершенствовали конструкцию электродов для большей стабильности.

Формат "blade" (пластинчатый элемент) позволяет встроить аккумулятор прямо в шасси автомобиля (архитектуры CTP и CTB), экономя место и повышая безопасность.

Долговечность и надёжность

Edge574 рассчитан на пробег до 500 000 километров без потери ключевых характеристик. Это больше, чем срок службы большинства двигателей внутреннего сгорания, а значит — меньше отходов и затрат на замену.

Аккумулятор стабильно работает в диапазоне температур от -30 °C до +60 °C. При 0 °C он заряжается до 80% за 25 минут, а при 10 °C — за 18 минут. Для регионов с суровым климатом это серьёзное преимущество.

В батарейном блоке из 210 таких ячеек возможна подача мощности до 1 мегаватта, что открывает перспективы для ультрабыстрых зарядных станций.

Последствия для отрасли

Сочетая скорость, выносливость и безопасность, Edge574 устраняет сразу несколько слабых мест электромобильных технологий. Если компания сможет наладить массовое производство, европейский рынок электромобилей получит мощный толчок.

"Сверхбыстрая зарядка и высокая долговечность меняют восприятие электрического транспорта — он становится ближе к мечте, а не к компромиссу", — отмечают эксперты отрасли.

Впереди — проверка практикой

Технология должна доказать свою эффективность в промышленном масштабе, но уже сейчас ясно: гонка за "идеальным аккумулятором" выходит на новый уровень. И ElevenEs, вероятно, войдёт в число ключевых игроков этой революции.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
