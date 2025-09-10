Лоск сегодня — дыры завтра: чем абразивная полировка перед морозами грозит кузову вашей машины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:50
Авто

Полировка кузова перед наступлением холодов — тема, вокруг которой не утихают споры. Одни считают её полезной процедурой для защиты автомобиля, другие — лишним риском для лакокрасочного покрытия. Чтобы разобраться, важно понимать разницу между видами полировки и то, какую из них действительно стоит делать перед зимой.

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Глубокая полировка: блеск с подвохом

Эта процедура известна как абразивная или коррекция ЛКП. Её суть — в том, чтобы снять верхний поврежденный слой лака, где скопились царапины, "голограммы", микротрещины и следы выгорания от ультрафиолета. Кузов проходит несколько этапов обработки: тщательную мойку, замер толщины покрытия, шлифовку абразивными пастами и финальное полирование мягкими составами.

Результат впечатляет: машина выглядит так, будто только сошла с конвейера. Но вместе с верхним слоем лака уходит и воск, заполняющий микротрещины. Без защитного барьера зимой туда легко проникают влага и соль. Именно поэтому в холодное время года глубокая полировка повышает риск появления очагов коррозии.

Чтобы избежать неприятностей, после процедуры кузов обязательно покрывают защитным составом: воском, керамикой или полимерами. Без этого глубокая полировка осенью может обернуться ускоренным старением покрытия.

Обычная полировка: щит для кузова

В отличие от абразивной традиционная полировка не снимает лак, а лишь добавляет защитный слой. В её составе — воск, создающий барьер между краской и агрессивной средой. Такой уход особенно полезен осенью: слой воска не только придает блеск, но и закрывает микротрещины, препятствуя попаданию воды и реагентов на металл.

Эта технология известна еще с советских времен. Химики АЗЛК рекомендовали регулярную обработку кузова именно для продления его срока службы. Содержание абразивов в таких полиролях минимально, поэтому они не вредят покрытию, а наоборот — защищают его от воздействия мороза, влаги и соли.

Что выбрать перед зимой

Если хочется освежить внешний вид машины, стоит ограничиться мягкой полировкой. Она работает не столько как косметика, сколько как броня, уменьшая риск коррозии. А вот с глубокой обработкой лучше повременить до весны, когда дороги будут чистыми, а влажность снизится.

Тем, кто всё же решился на абразивное восстановление ЛКП, важно помнить: без дополнительной защиты кузова свежим воском или керамикой эффект будет краткосрочным и даже опасным.

Уточнения

Полирова́ние является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
