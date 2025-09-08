Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуща от завтрака рушит урожай: неожиданный список уязвимых культур
Вещь вне времени: это классическое пальто есть у всех парижанок — присмотритесь к нему
Динозавры могут подвинуться: названо самое тяжёлое существо, когда-либо жившее на Земле
Фанаты Тейлор Свифт устроили землетрясение: вот какой хит стал причиной сейсмического явления
Лайки и репосты меняют состав крови: как виртуальная жизнь влияет на физическое здоровье
Рис с секретом: простой приём превращает гарнир в настоящий гастрономический акцент
Это упражнение укрепит всё тело даже после 50 лет. Просто выполняйте его два раза в неделю
Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику
Диван мечты превращается в пытку: какие ошибки совершают покупатели

Новый Citroen C3: три козыря, покорившие рынок

2:08
Авто

Новый Citroen C3 стал настоящим бестселлером на российском рынке. Модель заметно отличается от своих предшественников обновлённым дизайном, улучшенными характеристиками и более широким выбором версий.

Citroen C3 CC21
Фото: commons.wikimedia.org by Dairokkan9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Citroen C3 CC21

Дизайн и внешний вид

Компактный городской автомобиль получил стильный облик: выразительные рельефные линии кузова, высокую посадку и защитные пластиковые накладки. Новый C3 выглядит современно и динамично, выгодно выделяясь среди конкурентов.

Интерьер и комфорт

В салоне — простор и практичность. Удобные сиденья, современное рулевое колесо и трёхъярусная приборная панель создают комфортную атмосферу. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а управление интуитивно понятно.

Двигатели и трансмиссии

Покупателям доступна гибридная версия мощностью 100 л. с., турбированный двигатель 1.2 с механикой и полностью электрическая модификация на 113 л. с., способная проехать до 326 км без подзарядки. Такой выбор позволяет подобрать авто под разные потребности.

Ходовые качества

Модель создана для спокойной и уверенной езды: прогрессивная подвеска, комфортное рулевое управление и надёжные тормоза обеспечивают стабильность на дороге.

Оснащение и цены

Все версии укомплектованы системами безопасности. Начальная цена — 16 900 евро, топовая комплектация Max обойдётся в 19 900 евро. Экономичность впечатляет: расход 5,6 л/100 км и выбросы CO₂ 126 г/км делают машину практичным выбором.

Citroen C3 нового поколения сочетает стиль, современное оснащение и разумную цену. Он подходит для города, предлагая комфорт и экономичность при высоком качестве исполнения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Вещь вне времени: это классическое пальто есть у всех парижанок — присмотритесь к нему
Динозавры могут подвинуться: названо самое тяжёлое существо, когда-либо жившее на Земле
Фанаты Тейлор Свифт устроили землетрясение: вот какой хит стал причиной сейсмического явления
Лайки и репосты меняют состав крови: как виртуальная жизнь влияет на физическое здоровье
Рис с секретом: простой приём превращает гарнир в настоящий гастрономический акцент
Это упражнение укрепит всё тело даже после 50 лет. Просто выполняйте его два раза в неделю
Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику
Диван мечты превращается в пытку: какие ошибки совершают покупатели
Эти страны ломают привычные правила: факты и традиции, которые удивляют даже опытных туристов
Украшения, что обманывают паспорт: секреты гардероба, работающие быстрее ботокса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.