Новый Citroen C3: три козыря, покорившие рынок

Авто

Новый Citroen C3 стал настоящим бестселлером на российском рынке. Модель заметно отличается от своих предшественников обновлённым дизайном, улучшенными характеристиками и более широким выбором версий.

Фото: commons.wikimedia.org by Dairokkan9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Citroen C3 CC21

Дизайн и внешний вид

Компактный городской автомобиль получил стильный облик: выразительные рельефные линии кузова, высокую посадку и защитные пластиковые накладки. Новый C3 выглядит современно и динамично, выгодно выделяясь среди конкурентов.

Интерьер и комфорт

В салоне — простор и практичность. Удобные сиденья, современное рулевое колесо и трёхъярусная приборная панель создают комфортную атмосферу. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а управление интуитивно понятно.

Двигатели и трансмиссии

Покупателям доступна гибридная версия мощностью 100 л. с., турбированный двигатель 1.2 с механикой и полностью электрическая модификация на 113 л. с., способная проехать до 326 км без подзарядки. Такой выбор позволяет подобрать авто под разные потребности.

Ходовые качества

Модель создана для спокойной и уверенной езды: прогрессивная подвеска, комфортное рулевое управление и надёжные тормоза обеспечивают стабильность на дороге.

Оснащение и цены

Все версии укомплектованы системами безопасности. Начальная цена — 16 900 евро, топовая комплектация Max обойдётся в 19 900 евро. Экономичность впечатляет: расход 5,6 л/100 км и выбросы CO₂ 126 г/км делают машину практичным выбором.

Citroen C3 нового поколения сочетает стиль, современное оснащение и разумную цену. Он подходит для города, предлагая комфорт и экономичность при высоком качестве исполнения.