Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах

Российский рынок автомобилей в 2025 году изменился до неузнаваемости: продажи просели почти вдвое, склады переполнены, а скидки распространяются даже на модели, которые раньше считались безусловными бестселлерами. В центре внимания оказались два кроссовера Haval — Jolion и M6. Машины стоят примерно одинаково, но отличаются по философии и технической основе.
По итогам 2024 года Jolion стал лидером: более 83 тысяч проданных машин вывели его на третье место в общем рейтинге. M6 уступил заметно — около 38 тысяч продаж, но при этом модель закрепилась в десятке самых востребованных.
Цены также различаются не кардинально: Jolion в базовой версии с "механикой" стоит от 1,799 млн рублей, а стартовый M6 — от 1,979 млн рублей.
Jolion построен на современной платформе L. E. M.O.N. и выпускается с 2020 года. У него два варианта двигателей:
M6 предлагает один двигатель — по сути упрощённую версию первого мотора Jolion, близкую по конструкции к Toyota 1NZ-FE. Он менее современный, но простота делает его надёжным и понятным в ремонте.
Обе модели используют одинаковую коробку — 7-ступенчатый робота с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT450). Она неплохо себя зарекомендовала: при должном уходе способна пройти свыше 200 тысяч километров. Но в плане комфорта не всё идеально: водители отмечают рывки и задержки при переключении.
С точки зрения ресурса двигатели обеих моделей могут преодолеть 250 тысяч километров без капитального ремонта.
По длине кузова впереди M6 (4664 мм против 4472 мм у Jolion). Но у Jolion больше колесная база (2700 мм против 2680 мм), поэтому пассажирам сзади немного комфортнее.
Главное преимущество M6 — багажник: 808 литров против скромных 337 литров у Jolion. Для семей и тех, кто часто перевозит крупные вещи, это весомый аргумент.
Jolion делает ставку на современный дизайн и широкий выбор комплектаций. В богатых версиях есть кожа, вентиляция сидений, автопарковка и другие современные опции.
M6 — практичный минимализм. Интерьер выполнен из жёсткого пластика, декора минимум, набор функций ограничен базовыми потребностями: климат-контроль, подогревы, LED-оптика. Комплектация одна, различия — только в трансмиссии.
Jolion подойдёт тем, кто хочет современный кроссовер с ярким дизайном, технологичными функциями и комфортом. M6 выбирают прагматики: машина проще, но предлагает огромный багажник и проверенную временем конструкцию.
