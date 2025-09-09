Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах

Российский рынок автомобилей в 2025 году изменился до неузнаваемости: продажи просели почти вдвое, склады переполнены, а скидки распространяются даже на модели, которые раньше считались безусловными бестселлерами. В центре внимания оказались два кроссовера Haval — Jolion и M6. Машины стоят примерно одинаково, но отличаются по философии и технической основе.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval M6

Позиции на рынке

По итогам 2024 года Jolion стал лидером: более 83 тысяч проданных машин вывели его на третье место в общем рейтинге. M6 уступил заметно — около 38 тысяч продаж, но при этом модель закрепилась в десятке самых востребованных.

Цены также различаются не кардинально: Jolion в базовой версии с "механикой" стоит от 1,799 млн рублей, а стартовый M6 — от 1,979 млн рублей.

Техника и двигатели

Jolion построен на современной платформе L. E. M.O.N. и выпускается с 2020 года. У него два варианта двигателей:

1,5-литровый турбомотор на 143 л. с. без гидрокомпенсаторов — клапаны нужно регулировать вручную, плюс встречаются жалобы на датчик турбины;

1,5-литровый мотор на 150 л. с. с прямым впрыском и гидрокомпенсаторами. Обслуживание проще, но появляется риск образования нагара во впуске.

M6 предлагает один двигатель — по сути упрощённую версию первого мотора Jolion, близкую по конструкции к Toyota 1NZ-FE. Он менее современный, но простота делает его надёжным и понятным в ремонте.

Трансмиссия и ресурс

Обе модели используют одинаковую коробку — 7-ступенчатый робота с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT450). Она неплохо себя зарекомендовала: при должном уходе способна пройти свыше 200 тысяч километров. Но в плане комфорта не всё идеально: водители отмечают рывки и задержки при переключении.

С точки зрения ресурса двигатели обеих моделей могут преодолеть 250 тысяч километров без капитального ремонта.

Габариты и практичность

По длине кузова впереди M6 (4664 мм против 4472 мм у Jolion). Но у Jolion больше колесная база (2700 мм против 2680 мм), поэтому пассажирам сзади немного комфортнее.

Главное преимущество M6 — багажник: 808 литров против скромных 337 литров у Jolion. Для семей и тех, кто часто перевозит крупные вещи, это весомый аргумент.

Интерьер и оснащение

Jolion делает ставку на современный дизайн и широкий выбор комплектаций. В богатых версиях есть кожа, вентиляция сидений, автопарковка и другие современные опции.

M6 — практичный минимализм. Интерьер выполнен из жёсткого пластика, декора минимум, набор функций ограничен базовыми потребностями: климат-контроль, подогревы, LED-оптика. Комплектация одна, различия — только в трансмиссии.

Итоговое сравнение

Jolion подойдёт тем, кто хочет современный кроссовер с ярким дизайном, технологичными функциями и комфортом. M6 выбирают прагматики: машина проще, но предлагает огромный багажник и проверенную временем конструкцию.

Уточнения

