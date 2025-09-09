История авто, которая стоит дороже пробега: что скрывают сервисные записи

История обслуживания автомобиля играет ключевую роль как при покупке, так и при продаже. Сервисная книжка или сохранённые счета помогают сэкономить деньги, избежать неожиданных поломок и неприятных сюрпризов.
Даже самый убедительный продавец вызывает сомнения, если у машины нет подтверждённой истории. Отсутствие документов часто скрывает проблемы, которые станут источником затрат и стресса после сделки.
Хранение всех записей о ремонтах и ТО в надёжном месте позволяет подтвердить техническое состояние. Машины без истории обычно дешевле, но риски могут обернуться серьёзными тратами.
Подробная история обслуживания увеличивает стоимость и делает авто более привлекательным. Для покупателя наличие документов — гарантия доверия и уверенности в сделке.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.