История авто, которая стоит дороже пробега: что скрывают сервисные записи

История обслуживания автомобиля играет ключевую роль как при покупке, так и при продаже. Сервисная книжка или сохранённые счета помогают сэкономить деньги, избежать неожиданных поломок и неприятных сюрпризов.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

При покупке подержанного авто

Даже самый убедительный продавец вызывает сомнения, если у машины нет подтверждённой истории. Отсутствие документов часто скрывает проблемы, которые станут источником затрат и стресса после сделки.

Преимущества для владельца

Хранение всех записей о ремонтах и ТО в надёжном месте позволяет подтвердить техническое состояние. Машины без истории обычно дешевле, но риски могут обернуться серьёзными тратами.

При продаже автомобиля

Подробная история обслуживания увеличивает стоимость и делает авто более привлекательным. Для покупателя наличие документов — гарантия доверия и уверенности в сделке.