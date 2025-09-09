Заводской аккумулятор живёт дольше нового: скрытая логика автопроизводителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Авто

Многие автовладельцы замечали: "родной" аккумулятор, установленный на заводе, нередко служит дольше, чем новый, купленный в магазине. На первый взгляд это кажется странным, но у такого парадокса есть вполне объяснимые причины.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Почему заводские аккумуляторы "живут" дольше

Автопроизводители заключают с поставщиками жёсткие контракты, в которых прописаны строгие стандарты качества. Батареи проходят многоступенчатые проверки и лабораторные испытания, прежде чем попасть под капот нового автомобиля. Любое несоответствие может стоить производителю аккумуляторов потери крупного контракта, поэтому уровень контроля здесь особенно высок.

Что происходит с магазинными батареями

Совсем иначе обстоит дело с аккумуляторами, поступающими в розничные сети. Там требования к проверке качества часто менее жёсткие. Кроме того, неправильные условия транспортировки и хранения — жара, мороз или долгий простой на складе — приводят к ускоренному разряду и сокращению срока службы.

Влияние возраста автомобиля

На современных машинах нагрузка на батарею выше, чем когда-либо. Системы "старт-стоп", подогревы, многочисленные датчики и мультимедиа буквально "высасывают" ресурс. Поэтому в сложных условиях даже качественный аккумулятор может прослужить меньше, чем в старых моделях с минимальным набором электроники.

Срок службы: ожидания и реальность

В среднем заводская батарея работает 5-6 лет, тогда как новая "магазинная" часто не дотягивает и до трёх лет. На Западе срок эксплуатации автомобиля обычно ограничивается 5-8 годами, и именно на такой ресурс ориентируются производители запчастей. Долговечные аккумуляторы обходятся дорого, поэтому массово их не выпускают.

Какие технологии выбрать

  • EFB (Enhanced Flooded Battery) — улучшенные свинцово-кислотные батареи, рассчитанные примерно на 4-5 лет службы.
  • AGM (Absorbent Glass Mat) — более дорогие аккумуляторы, которые при правильной эксплуатации могут работать до 6-8 лет.

Да, они стоят дороже, но экономия на долговечности в итоге может оказаться выгоднее. Срок жизни аккумулятора зависит не только от бренда, но и от условий хранения, эксплуатации и выбранной технологии. Если хочется, чтобы батарея прослужила максимально долго, стоит выбирать проверенные модели с современными технологиями и следить за правильной установкой и обслуживанием.

Уточнения

Электрический аккумулятор - вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
