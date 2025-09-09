Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сдержанный, роскошный и опасно красивый: этот цвет возвращается, чтобы окончательно вытеснить коричневый
Обед на всю семью за копейки: суп из того, что всегда есть под рукой, а вкус — как в ресторане
Дефицит у большинства: без этого витамина организм остаётся беззащитным перед вирусами
Африканский остров-призрак: почему туда не рискуют попасть даже местные племена
Не дайте плохой погоде испортить ваше настроение: советы от клинического психолога
Запасы есть, но не все рентабельны: вот насколько России хватит нефти
Паразит или гений выживания: как существо, пережившее динозавров, стало хозяином подземных империй мегаполисов
Отпуск для души и тела: как сон превратился в главный туристический тренд
Секрет мощных плеч: прокачайте мышцы дома без тренажёров

Свечи зажигания крадут бензин из бака: как вовремя заметить износ

2:30
Авто

Многие водители недооценивают роль свечей зажигания и вспоминают о них только тогда, когда двигатель начинает начинает работать с перебоями или загорается ошибка на приборной панели. Но на самом деле последствия затягивания с заменой могут быть куда серьёзнее.

Заправка автомобиля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Как износ свечей влияет на расход топлива

Свеча зажигания со временем теряет эффективность, но полностью свою функцию не утрачивает. Водитель может даже не заметить явных проблем, однако блок управления двигателем начинает подавать больше топлива, чтобы компенсировать нехватку мощности. В итоге бензин сгорает не полностью, и часть энергии попросту пропадает.

Системы самодиагностики не всегда помогают. Они реагируют только на значительное количество пропусков за короткий промежуток времени. То есть мелкие сбои могут накапливаться месяцами, увеличивая расходы владельца незаметно.

Счёт за топливо растёт

Простой расчёт: если свечи отходили уже 50 тысяч километров, а за последние 20 тысяч расход вырос на 5%, то при среднем расходе 10 литров на 100 км и цене 60 рублей за литр водитель переплачивает около 6 тысяч рублей. А это уже стоимость комплекта новых свечей.

Что ломается в первую очередь

Первым страдает изолятор свечи. Со временем он начинает пробиваться на массу, и искра становится нестабильной. Водитель ощущает это в виде редких перебоев в работе двигателя, которые со временем учащаются.

Как определить срок замены

Ресурс свечей определяют инженеры, создающие двигатель, а не производители деталей. Для обычных свечей это 40-50 тысяч километров, для иридиевых — 120-150 тысяч. Но такие показатели справедливы только при качественном топливе. В российских условиях свечи часто теряют эффективность уже к 20 тысячам километров, и тогда расход топлива увеличивается на 4-6%.

Игнорировать свечи — значит переплачивать за бензин и нагружать двигатель. Гораздо выгоднее следовать заводским рекомендациям, менять свечи вовремя и проверять их при первых признаках ошибок "пропуска зажигания". Это небольшие расходы, которые экономят серьёзные суммы на топливе и ремонте в будущем.

Уточнения

Свеча зажигания - устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта
Стала единственной опорой: как Ариана Гранде спасла Викторию Дайнеко во время пандемии
Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф
Возраст не приговор: секрет стройности, который работает даже тогда, когда метаболизм ленится
Код доступа к кошачьему вниманию: как позвать питомца, чтобы он откликнулся с первого раза
Аренда взлетит в цене: эти 3 секрета превращают квартиру в магнит для жильцов
Натуральный барьер: эти зелёные защитники превращают дачу в территорию без комаров
Тысячи километров под ногами — вселенная, о которой мы знаем меньше, чем о космосе
Рак под прицелом: ошибки в диагностике могут исчезнуть: новая технология ставит крест на сомнениях
10 минут в день вместо часов изнурительных скручиваний: вот что лучше прокачает пресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.