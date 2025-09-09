Свечи зажигания крадут бензин из бака: как вовремя заметить износ

Многие водители недооценивают роль свечей зажигания и вспоминают о них только тогда, когда двигатель начинает начинает работать с перебоями или загорается ошибка на приборной панели. Но на самом деле последствия затягивания с заменой могут быть куда серьёзнее.

Как износ свечей влияет на расход топлива

Свеча зажигания со временем теряет эффективность, но полностью свою функцию не утрачивает. Водитель может даже не заметить явных проблем, однако блок управления двигателем начинает подавать больше топлива, чтобы компенсировать нехватку мощности. В итоге бензин сгорает не полностью, и часть энергии попросту пропадает.

Системы самодиагностики не всегда помогают. Они реагируют только на значительное количество пропусков за короткий промежуток времени. То есть мелкие сбои могут накапливаться месяцами, увеличивая расходы владельца незаметно.

Счёт за топливо растёт

Простой расчёт: если свечи отходили уже 50 тысяч километров, а за последние 20 тысяч расход вырос на 5%, то при среднем расходе 10 литров на 100 км и цене 60 рублей за литр водитель переплачивает около 6 тысяч рублей. А это уже стоимость комплекта новых свечей.

Что ломается в первую очередь

Первым страдает изолятор свечи. Со временем он начинает пробиваться на массу, и искра становится нестабильной. Водитель ощущает это в виде редких перебоев в работе двигателя, которые со временем учащаются.

Как определить срок замены

Ресурс свечей определяют инженеры, создающие двигатель, а не производители деталей. Для обычных свечей это 40-50 тысяч километров, для иридиевых — 120-150 тысяч. Но такие показатели справедливы только при качественном топливе. В российских условиях свечи часто теряют эффективность уже к 20 тысячам километров, и тогда расход топлива увеличивается на 4-6%.

Игнорировать свечи — значит переплачивать за бензин и нагружать двигатель. Гораздо выгоднее следовать заводским рекомендациям, менять свечи вовремя и проверять их при первых признаках ошибок "пропуска зажигания". Это небольшие расходы, которые экономят серьёзные суммы на топливе и ремонте в будущем.

