Через пять лет как новенькая: какие авто не обваливаются в цене и легко продаются

Авто

Покупка автомобиля — это не только эмоции и радость от новинки, но и инвестиция. Через пять лет придётся снова выходить на рынок, и именно тогда становится ясно, правильно ли вы сделали выбор. Одни машины теряют половину стоимости, другие же спокойно уходят за 70% от первоначальной цены. Разница кроется не в удаче, а в нескольких ключевых факторах.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Популярность марки

Секрет ликвидности прост: Toyota, Honda, Suzuki, Skoda, Lada стабильно держат цену. Эти бренды не всегда престижны, но их любят за надёжность и простоту. Так, Toyota Corolla или RAV4 через пять лет теряют лишь 30-40% стоимости. А вот премиальные немецкие модели с перегруженной электроникой или китайские новинки могут обвалиться на 60-70%. Всё из-за сложного обслуживания, дорогих запчастей и недоверия покупателей.

Комплектация без крайностей

На вторичке работает правило "золотой середины". Сверхдорогие опции вроде панорамной крыши или адаптивного круиза добавляют мало ценности при перепродаже. Но и голая "база" не в почёте. Оптимально брать комплектацию, которая чаще встречается у этой модели. Именно такие машины легче продать и проще сравнить с конкурентами.

Двигатель и трансмиссия

Надёжность — в простоте. Атмосферный мотор на 2,0 литра с классическим "автоматом" — проверенное решение. Турбодвигатели в паре с вариатором или роботом — риск: ремонт обойдётся дорого, а покупатели на вторичке к таким вариантам относятся настороженно. Перед покупкой изучите форумы и статистику поломок, а не рекламные обещания.

Пробег и история эксплуатации

Цифры на одометре важны, но не всегда показательны. Машина с 30 тыс. км, которая стояла во дворе и редко ездила, может быть в худшем состоянии, чем автомобиль с 80 тыс. км, прошедший все ТО и эксплуатировавшийся в трассовом режиме. Покупатели всё чаще оценивают не километры, а историю обслуживания.

Документы и сервисная история

Полный пакет чеков, отметки в сервисной книжке и прозрачная история увеличивают стоимость автомобиля на 10-15%. Для покупателя это гарантия того, что за машиной следили и проблем не скрывали.

Внешний вид и салон

Чистый салон, отсутствие запаха, свежая полировка кузова — всё это напрямую влияет на цену. Даже идеально обслуженный автомобиль с затёртым интерьером продать сложнее и дешевле.

Не спешите с первым годом модели

Покупка машины в первый год выпуска — риск. В это время часто проявляются "детские болезни", сервисы не знают, как работать с новой техникой, а детали стоят дороже. Спустя пару лет модель дорабатывают, а её слабые места становятся известны.

Если хотите, чтобы машина и через пять лет оставалась в цене, выбирайте не эмоциями, а фактами. Надёжность, понятная комплектация, простая механика и прозрачная история обслуживания — вот что делает автомобиль "золотым слитком" на вторичке, сообщает 110 km.ru

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
