Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей

Преступники всё чаще используют технику, получившую название "метод громкоговорителя". Для угона применяется модифицированный Bluetooth-динамик, который подключается к сети CAN bus — внутренней системе управления автомобилем. Через доступ к проводке у фар или радаров устройство подаёт ложные сигналы, позволяя открыть двери и завести машину без ключа.

Какие автомобили под угрозой

У Land Rover воры получают доступ через задние двери или днище.

У других марок уязвимой точкой может быть передний радар или электроника возле фар.

Метод требует специальных знаний, но случаи краж уже зафиксированы в Великобритании.

Почему это опасно

Сигнал имитируется изнутри автомобиля, поэтому стандартная сигнализация часто бессильна. Угон занимает всего 2 минуты и почти не оставляет следов взлома.

Как защитить автомобиль

Паркуйтесь в гараже или на охраняемой стоянке.

Регулярно проверяйте кузов на наличие подозрительных отверстий или следов вмешательства.

Используйте механические блокираторы руля или коробки передач — они отпугивают преступников.

Ставьте дополнительную охранную систему, которая отслеживает вмешательство в CAN bus.

Следите за новостями и отзывами производителей — некоторые компании выпускают обновления и доработки для защиты.

Предупреждение: метод "громкоговорителя" — это новая реальность, с которой сталкиваются владельцы современных авто. Простые меры предосторожности помогут снизить риск и выиграть время у злоумышленников.

Уточнения