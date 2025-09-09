Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей

Преступники всё чаще используют технику, получившую название "метод громкоговорителя". Для угона применяется модифицированный Bluetooth-динамик, который подключается к сети CAN bus — внутренней системе управления автомобилем. Через доступ к проводке у фар или радаров устройство подаёт ложные сигналы, позволяя открыть двери и завести машину без ключа.
Какие автомобили под угрозой
У Land Rover воры получают доступ через задние двери или днище.
У других марок уязвимой точкой может быть передний радар или электроника возле фар.
Метод требует специальных знаний, но случаи краж уже зафиксированы в Великобритании.
Почему это опасно
Сигнал имитируется изнутри автомобиля, поэтому стандартная сигнализация часто бессильна. Угон занимает всего 2 минуты и почти не оставляет следов взлома.
Как защитить автомобиль
Паркуйтесь в гараже или на охраняемой стоянке.
Регулярно проверяйте кузов на наличие подозрительных отверстий или следов вмешательства.
Используйте механические блокираторы руля или коробки передач — они отпугивают преступников.
Ставьте дополнительную охранную систему, которая отслеживает вмешательство в CAN bus.
Следите за новостями и отзывами производителей — некоторые компании выпускают обновления и доработки для защиты.
Предупреждение: метод "громкоговорителя" — это новая реальность, с которой сталкиваются владельцы современных авто. Простые меры предосторожности помогут снизить риск и выиграть время у злоумышленников.