Угон по методу громкоговорителя: как воры обманывают охранные системы автомобилей

Преступники всё чаще используют технику, получившую название "метод громкоговорителя". Для угона применяется модифицированный Bluetooth-динамик, который подключается к сети CAN bus — внутренней системе управления автомобилем. Через доступ к проводке у фар или радаров устройство подаёт ложные сигналы, позволяя открыть двери и завести машину без ключа.

Какие автомобили под угрозой

  • У Land Rover воры получают доступ через задние двери или днище.
  • У других марок уязвимой точкой может быть передний радар или электроника возле фар.
  • Метод требует специальных знаний, но случаи краж уже зафиксированы в Великобритании.

Почему это опасно

Сигнал имитируется изнутри автомобиля, поэтому стандартная сигнализация часто бессильна. Угон занимает всего 2 минуты и почти не оставляет следов взлома.

Как защитить автомобиль

  • Паркуйтесь в гараже или на охраняемой стоянке.
  • Регулярно проверяйте кузов на наличие подозрительных отверстий или следов вмешательства.
  • Используйте механические блокираторы руля или коробки передач — они отпугивают преступников.
  • Ставьте дополнительную охранную систему, которая отслеживает вмешательство в CAN bus.
  • Следите за новостями и отзывами производителей — некоторые компании выпускают обновления и доработки для защиты.

Предупреждение: метод "громкоговорителя" — это новая реальность, с которой сталкиваются владельцы современных авто. Простые меры предосторожности помогут снизить риск и выиграть время у злоумышленников.

CAN (англ   lang="en">Controller Area Network — сеть контроллеров) — стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный.

