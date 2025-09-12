Забыли знак — готовьте штраф: новые требования к автомобилям ставят в тупик даже опытных автомобилистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Каждый водитель знает: выехать на дорогу без документов — верный способ столкнуться с инспектором. Но в 2025-м году список обязательных предметов в автомобиле расширился. Теперь мало иметь только водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и электронный полис ОСАГО в приложении. Закон допускает цифровые версии, но полностью полагаться на смартфон рискованно: аккумулятор может разрядиться, связь пропасть, а программа — "зависнуть". Бумажный вариант документов остаётся самой надёжной страховкой от неприятных ситуаций.

Аптечка, огнетушитель, документы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аптечка, огнетушитель, документы

Медицинский минимум

Аптечка в машине — не формальность, а реальная необходимость. Срок её годности ограничен четырьмя годами, после чего набор нужно обновлять. Внутри только перевязочные материалы и средства для первой помощи — привычных таблеток в стандартных комплектах больше нет.

Не менее важен огнетушитель. Для легковушек подойдёт баллон объёмом не менее двух литров, а для грузовиков уже требуется от пяти. Эксперты напоминают: даже исправный на вид огнетушитель теряет свойства со временем, поэтому его следует регулярно проверять. Пустая или просроченная ёмкость приравнивается к отсутствию средства защиты, а значит, и к штрафу.

Знак, который может спасти жизнь

Треугольник с красной каймой — символ, знакомый каждому водителю, но в 2025 году ГИБДД особенно тщательно проверяет его наличие. Аварийный знак должен быть в багажнике у любого автомобиля. Он ставится на дороге при поломке или ДТП: в городе не менее чем за 15 метров до машины, за пределами населённых пунктов — минимум за 30 метров. Несоблюдение правил не только грозит штрафом, но и увеличивает риск аварии, ведь другие водители могут не успеть среагировать.

Где тонко, там и рвётся

Современный транспорт насыщен электроникой, камерами и датчиками, но иногда именно простые вещи решают исход ситуации. Если у водителя нет аптечки или огнетушителя, это не только нарушение правил — это реальная угроза жизни пассажиров и других участников движения.

"Контроль технического состояния автомобиля и наличие обязательных предметов — это не формальность, а вопрос безопасности. Игнорировать такие требования нельзя", — отметил автоэксперт Сергей Петров.

Бумага против технологий

Даже при всеобщей цифровизации инспекторы ГИБДД советуют иметь при себе оригиналы документов. Электронный полис или права в приложении удобны, но техника подводит в самый неподходящий момент. Бумажная копия может избавить от множества проблем и сэкономить время.

Игнорирование этих правил грозит не только денежными санкциями, но и реальной опасностью на дороге. И, пожалуй, именно такие простые предметы способны однажды спасти жизнь.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
