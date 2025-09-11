Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Авто

Многие владельцы машин чувствуют себя в безопасности, установив сигнализацию или видеорегистратор. Кажется, что современные технологии способны отпугнуть любого злоумышленника. Но эксперты предупреждают: стопроцентной гарантии от угона не существует. Системы защиты усложняют жизнь преступникам, но не делают автомобиль неуязвимым.

Угон автомобиля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угон автомобиля

"Современные автомобили оснащаются множеством систем защиты, однако ни одна из них не способна гарантировать полную безопасность. Угонщики всегда ищут и находят слабые места, независимо от уровня оснащения", — отметил автоэксперт Сергей Петров.

Камеры не спасают

Даже наличие видеорегистраторов или уличных камер — не панацея. Камера фиксирует момент преступления, но не мешает его совершить. Для угонщиков это лишь вопрос времени и мастерства. Если злоумышленники подготовлены, то сигнализация и камеры становятся для них лишь временной преградой.

Заводские системы против серийных

Наибольшей защитой обладают автомобили премиум-класса, где противоугонные комплексы интегрированы ещё на заводском этапе. Их электроника тесно связана с другими системами машины, а датчики способны круглосуточно отслеживать малейшие изменения вокруг авто. Такие решения затрудняют взлом, но недоступны для большинства автовладельцев, так как устанавливаются лишь на дорогие модели и не поддаются самостоятельному монтажу.

Доступные, но уязвимые решения

Большинство автовладельцев пользуются массовыми сигнализациями. Они действительно создают дополнительные препятствия: издают звук, отпугивают случайных злоумышленников и затягивают процесс угона. Однако профессиональные похитители уже давно научились обходить такие системы, используя глушилки сигнала, сканеры брелоков или взлом электронных блоков.

Метки, секретки и старые добрые замки

Несмотря на это, есть решения, которые повышают шансы сохранить машину. Эксперты советуют устанавливать сигнализации с индивидуальными метками или электронными ключами — завести мотор без них невозможно. Также помогают скрытые кнопки, разрывающие электрическую цепь зажигания. А простые механические блокираторы руля или коробки передач хоть и кажутся пережитком прошлого, но могут выиграть критические минуты и заставить вора отказаться от попытки.

Реальные риски и здравый подход

По статистике, угон остаётся одной из самых распространённых проблем для автовладельцев. Причём нередко преступники работают "под заказ", выбирая не только дорогие, но и массовые модели, на которые легко найти покупателей. Поэтому полагаться исключительно на сигнализацию — опасное заблуждение. Чем сложнее комплекс мер по защите, тем выше шанс, что злоумышленники предпочтут не связываться именно с вашей машиной.

