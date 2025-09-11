Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто

Многие владельцы машин чувствуют себя в безопасности, установив сигнализацию или видеорегистратор. Кажется, что современные технологии способны отпугнуть любого злоумышленника. Но эксперты предупреждают: стопроцентной гарантии от угона не существует. Системы защиты усложняют жизнь преступникам, но не делают автомобиль неуязвимым.
"Современные автомобили оснащаются множеством систем защиты, однако ни одна из них не способна гарантировать полную безопасность. Угонщики всегда ищут и находят слабые места, независимо от уровня оснащения", — отметил автоэксперт Сергей Петров.
Даже наличие видеорегистраторов или уличных камер — не панацея. Камера фиксирует момент преступления, но не мешает его совершить. Для угонщиков это лишь вопрос времени и мастерства. Если злоумышленники подготовлены, то сигнализация и камеры становятся для них лишь временной преградой.
Наибольшей защитой обладают автомобили премиум-класса, где противоугонные комплексы интегрированы ещё на заводском этапе. Их электроника тесно связана с другими системами машины, а датчики способны круглосуточно отслеживать малейшие изменения вокруг авто. Такие решения затрудняют взлом, но недоступны для большинства автовладельцев, так как устанавливаются лишь на дорогие модели и не поддаются самостоятельному монтажу.
Большинство автовладельцев пользуются массовыми сигнализациями. Они действительно создают дополнительные препятствия: издают звук, отпугивают случайных злоумышленников и затягивают процесс угона. Однако профессиональные похитители уже давно научились обходить такие системы, используя глушилки сигнала, сканеры брелоков или взлом электронных блоков.
Несмотря на это, есть решения, которые повышают шансы сохранить машину. Эксперты советуют устанавливать сигнализации с индивидуальными метками или электронными ключами — завести мотор без них невозможно. Также помогают скрытые кнопки, разрывающие электрическую цепь зажигания. А простые механические блокираторы руля или коробки передач хоть и кажутся пережитком прошлого, но могут выиграть критические минуты и заставить вора отказаться от попытки.
По статистике, угон остаётся одной из самых распространённых проблем для автовладельцев. Причём нередко преступники работают "под заказ", выбирая не только дорогие, но и массовые модели, на которые легко найти покупателей. Поэтому полагаться исключительно на сигнализацию — опасное заблуждение. Чем сложнее комплекс мер по защите, тем выше шанс, что злоумышленники предпочтут не связываться именно с вашей машиной.
Уточнения
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
