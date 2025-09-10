Колёса на вес золота: при избытке шин в России водителям обещают новые ценовые скачки

С каждым наступлением холодов тема зимней резины становится одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. В 2025 году ситуация выглядит особенно парадоксальной: склады буквально завалены покрышками, дефицита не ожидается, а ассортимент шире, чем в прошлые годы. Однако ценники продолжают двигаться вверх, и эксперты предупреждают — откладывать покупку на последний момент не стоит.

Склады под завязку: шины есть для всех

По данным отраслевых наблюдателей, к зимнему сезону российский рынок подготовлен лучше, чем когда-либо. Производители и дистрибьюторы заранее увеличили объёмы поставок, а склады заполнены как бюджетными, так и премиальными моделями.

Особое внимание уделили ходовым размерам: в продаже есть как стандартные варианты для легковых автомобилей, так и покрышки для кроссоверов и внедорожников. Это связано с ростом числа китайских машин на российских дорогах — многие из них оснащены большими колёсами, что формирует дополнительный спрос.

При этом ассортимент не ограничивается отечественными заводами. Импорт продолжает поступать, особенно по линейкам специальных и редких размеров. В продаже уже появились обновлённые модели от российских, китайских и корейских брендов, рассчитанные на разные условия эксплуатации.

Цены: почему дорожает даже при избытке

Водителей больше всего волнует не наличие шин, а их стоимость. Несмотря на то, что складские запасы полны, рост цен остаётся неизбежным. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами.

Материалы: стоимость натурального и синтетического каучука, технического углерода и других компонентов продолжает расти.

стоимость натурального и синтетического каучука, технического углерода и других компонентов продолжает расти. Логистика: перевозки дорожают как внутри страны, так и по импортным направлениям.

перевозки дорожают как внутри страны, так и по импортным направлениям. Зарплаты: предприятия вынуждены повышать оплату труда, что тоже влияет на конечную цену.

предприятия вынуждены повышать оплату труда, что тоже влияет на конечную цену. Энергетика: подорожание электроэнергии и топлива добавляет издержек производителям.

За последний год зимние покрышки подорожали в среднем на 3-5%. Прогноз на 2026-й ещё менее утешительный: ожидается рост цен на уровне 4-6%.

Кто и что предлагает: конкуренция усиливается

На российском рынке формируется новая расстановка сил.

Отечественные производители обеспечивают львиную долю внутреннего спроса.

обеспечивают львиную долю внутреннего спроса. Китайские бренды заметно укрепили позиции: они предлагают широкий выбор по относительно низким ценам и всё активнее занимают место ушедших западных компаний.

заметно укрепили позиции: они предлагают широкий выбор по относительно низким ценам и всё активнее занимают место ушедших западных компаний. Корейские компании сохраняют стабильные поставки и привлекают вниманием к соотношению "цена/качество".

Укрепление рубля делает импорт более доступным, поэтому выбор моделей с каждым сезоном расширяется. Тем не менее для многих водителей решающим фактором остаётся не цена, а репутация производителя и проверенное качество. Особенно это касается зимних условий, где от резины зависит не только комфорт, но и безопасность.

Спрос: меньше машин — меньше шин

В 2025 году прогнозируется снижение общего спроса на зимние шины примерно на 12%. Причина проста: падение продаж новых автомобилей в стране. Чем меньше машин выходит на дороги, тем меньше потребность в новой резине.

Однако сезонный фактор никто не отменял. В третьем квартале, ближе к октябрю, традиционно ожидается всплеск продаж. Именно в этот период большинство автовладельцев вспоминают о необходимости переобуть машину.

Советы водителям

Несмотря на то, что дефицита не ожидается, эксперты рекомендуют соблюдать простые правила.

Не тянуть с покупкой: популярные размеры и бренды разойдутся первыми.

популярные размеры и бренды разойдутся первыми. Сравнивать предложения: разброс цен на одни и те же модели у разных продавцов может быть ощутимым.

разброс цен на одни и те же модели у разных продавцов может быть ощутимым. Обращать внимание на дату производства: даже новая шина может несколько лет лежать на складе. Оптимально брать покрышки не старше двух лет.

даже новая шина может несколько лет лежать на складе. Оптимально брать покрышки не старше двух лет. Не экономить на качестве: зимняя дорога требует максимальной надёжности. Дешёвый вариант может обойтись дороже в ремонте или даже в ущербе здоровью.

зимняя дорога требует максимальной надёжности. Дешёвый вариант может обойтись дороже в ремонте или даже в ущербе здоровью. Рассмотреть аналоги: китайские и корейские модели становятся всё более конкурентоспособными, особенно если бюджет ограничен.

