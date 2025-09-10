Колёса на вес золота: при избытке шин в России водителям обещают новые ценовые скачки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:00
Авто

С каждым наступлением холодов тема зимней резины становится одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. В 2025 году ситуация выглядит особенно парадоксальной: склады буквально завалены покрышками, дефицита не ожидается, а ассортимент шире, чем в прошлые годы. Однако ценники продолжают двигаться вверх, и эксперты предупреждают — откладывать покупку на последний момент не стоит.

Зимние шины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимние шины

Склады под завязку: шины есть для всех

По данным отраслевых наблюдателей, к зимнему сезону российский рынок подготовлен лучше, чем когда-либо. Производители и дистрибьюторы заранее увеличили объёмы поставок, а склады заполнены как бюджетными, так и премиальными моделями.

Особое внимание уделили ходовым размерам: в продаже есть как стандартные варианты для легковых автомобилей, так и покрышки для кроссоверов и внедорожников. Это связано с ростом числа китайских машин на российских дорогах — многие из них оснащены большими колёсами, что формирует дополнительный спрос.

При этом ассортимент не ограничивается отечественными заводами. Импорт продолжает поступать, особенно по линейкам специальных и редких размеров. В продаже уже появились обновлённые модели от российских, китайских и корейских брендов, рассчитанные на разные условия эксплуатации.

Цены: почему дорожает даже при избытке

Водителей больше всего волнует не наличие шин, а их стоимость. Несмотря на то, что складские запасы полны, рост цен остаётся неизбежным. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами.

  • Материалы: стоимость натурального и синтетического каучука, технического углерода и других компонентов продолжает расти.
  • Логистика: перевозки дорожают как внутри страны, так и по импортным направлениям.
  • Зарплаты: предприятия вынуждены повышать оплату труда, что тоже влияет на конечную цену.
  • Энергетика: подорожание электроэнергии и топлива добавляет издержек производителям.

За последний год зимние покрышки подорожали в среднем на 3-5%. Прогноз на 2026-й ещё менее утешительный: ожидается рост цен на уровне 4-6%.

Кто и что предлагает: конкуренция усиливается

На российском рынке формируется новая расстановка сил.

  • Отечественные производители обеспечивают львиную долю внутреннего спроса.
  • Китайские бренды заметно укрепили позиции: они предлагают широкий выбор по относительно низким ценам и всё активнее занимают место ушедших западных компаний.
  • Корейские компании сохраняют стабильные поставки и привлекают вниманием к соотношению "цена/качество".

Укрепление рубля делает импорт более доступным, поэтому выбор моделей с каждым сезоном расширяется. Тем не менее для многих водителей решающим фактором остаётся не цена, а репутация производителя и проверенное качество. Особенно это касается зимних условий, где от резины зависит не только комфорт, но и безопасность.

Спрос: меньше машин — меньше шин

В 2025 году прогнозируется снижение общего спроса на зимние шины примерно на 12%. Причина проста: падение продаж новых автомобилей в стране. Чем меньше машин выходит на дороги, тем меньше потребность в новой резине.

Однако сезонный фактор никто не отменял. В третьем квартале, ближе к октябрю, традиционно ожидается всплеск продаж. Именно в этот период большинство автовладельцев вспоминают о необходимости переобуть машину.

Советы водителям

Несмотря на то, что дефицита не ожидается, эксперты рекомендуют соблюдать простые правила.

  • Не тянуть с покупкой: популярные размеры и бренды разойдутся первыми.
  • Сравнивать предложения: разброс цен на одни и те же модели у разных продавцов может быть ощутимым.
  • Обращать внимание на дату производства: даже новая шина может несколько лет лежать на складе. Оптимально брать покрышки не старше двух лет.
  • Не экономить на качестве: зимняя дорога требует максимальной надёжности. Дешёвый вариант может обойтись дороже в ремонте или даже в ущербе здоровью.
  • Рассмотреть аналоги: китайские и корейские модели становятся всё более конкурентоспособными, особенно если бюджет ограничен.

Уточнения

Автомобильная шина - один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
