Колёса на вес золота: при избытке шин в России водителям обещают новые ценовые скачки

С каждым наступлением холодов тема зимней резины становится одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. В 2025 году ситуация выглядит особенно парадоксальной: склады буквально завалены покрышками, дефицита не ожидается, а ассортимент шире, чем в прошлые годы. Однако ценники продолжают двигаться вверх, и эксперты предупреждают — откладывать покупку на последний момент не стоит.
По данным отраслевых наблюдателей, к зимнему сезону российский рынок подготовлен лучше, чем когда-либо. Производители и дистрибьюторы заранее увеличили объёмы поставок, а склады заполнены как бюджетными, так и премиальными моделями.
Особое внимание уделили ходовым размерам: в продаже есть как стандартные варианты для легковых автомобилей, так и покрышки для кроссоверов и внедорожников. Это связано с ростом числа китайских машин на российских дорогах — многие из них оснащены большими колёсами, что формирует дополнительный спрос.
При этом ассортимент не ограничивается отечественными заводами. Импорт продолжает поступать, особенно по линейкам специальных и редких размеров. В продаже уже появились обновлённые модели от российских, китайских и корейских брендов, рассчитанные на разные условия эксплуатации.
Водителей больше всего волнует не наличие шин, а их стоимость. Несмотря на то, что складские запасы полны, рост цен остаётся неизбежным. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами.
За последний год зимние покрышки подорожали в среднем на 3-5%. Прогноз на 2026-й ещё менее утешительный: ожидается рост цен на уровне 4-6%.
На российском рынке формируется новая расстановка сил.
Укрепление рубля делает импорт более доступным, поэтому выбор моделей с каждым сезоном расширяется. Тем не менее для многих водителей решающим фактором остаётся не цена, а репутация производителя и проверенное качество. Особенно это касается зимних условий, где от резины зависит не только комфорт, но и безопасность.
В 2025 году прогнозируется снижение общего спроса на зимние шины примерно на 12%. Причина проста: падение продаж новых автомобилей в стране. Чем меньше машин выходит на дороги, тем меньше потребность в новой резине.
Однако сезонный фактор никто не отменял. В третьем квартале, ближе к октябрю, традиционно ожидается всплеск продаж. Именно в этот период большинство автовладельцев вспоминают о необходимости переобуть машину.
Несмотря на то, что дефицита не ожидается, эксперты рекомендуют соблюдать простые правила.
Уточнения
Автомобильная шина - один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.