Как круиз-контроль может сберечь до 30% бензина: откройте секреты экономии

Круиз-контроль помогает экономить топливо, поддерживая постоянную скорость движения. Эта система особенно эффективна на прямых участках дорог и шоссе с низким трафиком, где исключаются частые ускорения и торможения. Она позволяет водителю убрать ногу с педали газа, а электроника регулирует подачу топлива, обеспечивая стабильность и снижая лишние затраты.

Фото: commons.wikimedia by Alexander Yampolsky from Ekaterinburg, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Круиз-контроль в действии

Активный круиз-контроль

Активный круиз-контроль идёт дальше — он подстраивается под дорожные условия, замедляется или ускоряется в зависимости от ситуации. Исследования показывают, что использование круиз-контроля на трассе сокращает расход топлива на 15-30%, а активная система экономит бензин даже в городских условиях.

Рекомендации для водителей

Экономия напрямую зависит от стиля вождения: агрессивное использование педалей газа и тормоза сводит преимущества на нет. Чтобы достичь максимального эффекта на шоссе, эксперты советуют двигаться со скоростью 100-110 км/ч. Превышение этого диапазона снижает эффективность круиз-контроля, даже если система включена.

Уточнения

Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.

