Канистра с секретом: как читать цифры рядом с W, чтобы мотор не умер раньше времени

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство водителей хотя бы раз задумывались над тем, что же значат буквы и цифры на канистре моторного масла. На первый взгляд кажется, что речь идёт о весе или плотности, но это заблуждение. Буква W в маркировке означает "winter" — зима, и указывает на поведение масла при низких температурах.

Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License Моторное масло

Как появилась система SAE

Классификация была разработана Обществом автомобильных инженеров (SAE) более века назад. Её главная цель — описать вязкость масла, то есть его текучесть. От этого напрямую зависит, насколько быстро жидкость распределяется по деталям двигателя после запуска.

Что означают цифры в маркировке

Первая цифра перед буквой W показывает свойства масла в холодное время года. Чем меньше значение, тем легче масло проходит по системе при низкой температуре. Так, 0W-20 в мороз останется более текучим и быстрее защитит детали, чем, например, 10W-30. Это особенно важно при запуске после ночной стоянки.

Вторая цифра, стоящая после дефиса, отражает поведение масла в условиях рабочей температуры. В случае с 5W-30 число 30 указывает на вязкость при нагреве примерно до 100°C. Чем выше цифра, тем более густым остаётся масло в горячем двигателе.

Почему больше не нужно менять масло по сезонам

Раньше водители использовали разные продукты: зимой заливали более жидкие масла, летом — густые. Но с появлением многоступенчатых всесезонных вариантов необходимость в этом отпала. В конце 1950-х годов начали выпускать масла с присадками, которые стабилизируют вязкость в разных условиях. Современные составы, например 5W-30, сохраняют текучесть даже при заморозках и обеспечивают защиту при высоких нагрузках.

Как выбрать подходящее масло

Оптимальный вариант зависит от климата и особенностей эксплуатации автомобиля. В холодных регионах рекомендуется выбирать масла с меньшей цифрой перед W, чтобы облегчить пуск двигателя. В то же время слишком жидкое масло в жарком климате может не обеспечить должной защиты при высоких температурах.

В руководстве по эксплуатации каждой модели производитель указывает несколько допустимых вариантов. Ориентироваться именно на эту информацию — самый надёжный способ продлить срок службы двигателя. Опыт знакомых или "универсальные советы" не всегда подходят: неправильный выбор может привести к повышенному износу и дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Ма́сло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

