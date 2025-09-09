Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом

2:50
Авто

Каждый водитель знает: ухаживать за автомобилем и вовремя проходить техосмотр необходимо. Но не менее важно всегда иметь при себе комплект обязательных документов и предметов, без которых на дороге можно столкнуться с серьёзными проблемами.

ДПС проверяет аптечку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДПС проверяет аптечку

Документы, которые нужно возить с собой

В 2025 году к числу обязательных документов относятся:

  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • полис ОСАГО.

Формально эти бумаги допускается предъявлять в электронном виде через приложение "Госуслуги Авто". Однако полностью полагаться на смартфон рискованно: техника может подвести в самый неподходящий момент. Именно поэтому бумажные копии остаются самым надёжным вариантом.

Хотя инспектору ГАИ предъявлять сам полис ОСАГО больше не требуется: проверка проводится автоматически по номеру машины, страховка должна быть действующей. Просроченный полис приравнивается к его отсутствию и влечёт штраф.

Что должно быть в автомобиле

Огнетушитель

Должен соответствовать типу автомобиля: для легкового — не менее двух литров, для грузового — от пяти. Номинальный срок годности составляет пять лет, но состояние устройства нужно регулярно проверять. Просроченный или неисправный огнетушитель приравнивается к его отсутствию. Удобнее всего хранить его под сиденьем водителя — доступ в экстренной ситуации будет максимально быстрым.

Аптечка

В последние годы упростилась: медикаменты из неё убрали, оставив лишь перевязочные материалы и средства первой помощи. Срок действия комплекта — четыре года. По его истечении аптечку нужно заменить, иначе при проверке её признают непригодной.

Аварийный знак

Применяется для обозначения места ДТП или вынужденной остановки. В городе его ставят минимум в 15 метрах от машины, за пределами населённых пунктов — не менее чем в 30 метрах.

Ответственность за нарушения

Если хотя бы один из обязательных предметов отсутствует или просрочен, это считается административным нарушением. В соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.