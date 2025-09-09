Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель знает: ухаживать за автомобилем и вовремя проходить техосмотр необходимо. Но не менее важно всегда иметь при себе комплект обязательных документов и предметов, без которых на дороге можно столкнуться с серьёзными проблемами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ДПС проверяет аптечку

Документы, которые нужно возить с собой

В 2025 году к числу обязательных документов относятся:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

полис ОСАГО.

Формально эти бумаги допускается предъявлять в электронном виде через приложение "Госуслуги Авто". Однако полностью полагаться на смартфон рискованно: техника может подвести в самый неподходящий момент. Именно поэтому бумажные копии остаются самым надёжным вариантом.

Хотя инспектору ГАИ предъявлять сам полис ОСАГО больше не требуется: проверка проводится автоматически по номеру машины, страховка должна быть действующей. Просроченный полис приравнивается к его отсутствию и влечёт штраф.

Что должно быть в автомобиле

Огнетушитель

Должен соответствовать типу автомобиля: для легкового — не менее двух литров, для грузового — от пяти. Номинальный срок годности составляет пять лет, но состояние устройства нужно регулярно проверять. Просроченный или неисправный огнетушитель приравнивается к его отсутствию. Удобнее всего хранить его под сиденьем водителя — доступ в экстренной ситуации будет максимально быстрым.

Аптечка

В последние годы упростилась: медикаменты из неё убрали, оставив лишь перевязочные материалы и средства первой помощи. Срок действия комплекта — четыре года. По его истечении аптечку нужно заменить, иначе при проверке её признают непригодной.

Аварийный знак

Применяется для обозначения места ДТП или вынужденной остановки. В городе его ставят минимум в 15 метрах от машины, за пределами населённых пунктов — не менее чем в 30 метрах.

Ответственность за нарушения

Если хотя бы один из обязательных предметов отсутствует или просрочен, это считается административным нарушением. В соответствии с ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

