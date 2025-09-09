Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первые часы решают судьбу фигуры: завтрак, который запускает стройность — секрет утренних калорий
Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают
Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали
Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С
Космос раскрывает секреты: искажённое кольцо звезды может быть делом невидимой новой планеты
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете
Был друг — стал враг: 5 поведенческих сигналов, что кошка разочаровалась в хозяине

Незаметная плёнка на фарах может стоить вам прав: штраф покажется мелочью

2:28
Авто

Иногда водители уверены, что небольшая доработка автомобиля не может вызвать серьёзных проблем. Защитная плёнка или металлическая сетка на фарах кажутся простой мерой предосторожности от камней и мусора, летящих с дороги. Но на деле такая мелочь способна обернуться крупными неприятностями — вплоть до лишения прав.

ДПС остановил автомобиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДПС остановил автомобиль

Почему защита фар кажется необходимой

Каждый автомобилист сталкивался с ситуацией, когда камень из-под колеса впереди идущей машины попадает прямо в фару. Итог предсказуем — скол или трещина, из-за которых снижается эффективность освещения. И неважно, идёт ли речь о новом дорогом автомобиле или о старом — разбитая оптика одинаково неприятна.

Кроме того, повреждённая фара влечёт за собой серьёзные расходы. Для владельцев современных светодиодных фар цена замены может быть сопоставима со стоимостью подержанного авто. Чтобы избежать лишних трат, многие прибегают к "бюджетному" варианту — наклеивают защитную плёнку или ставят сетку.

Чем грозит доработка

На первый взгляд решение выглядит разумным, но по закону оно приравнивается к изменению конструкции автомобиля. Даже тонкий слой плёнки способен изменить характеристики светового прибора: поток становится слабее, распределение луча — искажённым. Для инспектора этого достаточно, чтобы признать устройство несоответствующим заводским параметрам.

Согласно "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации", автомобиль обязан использовать только штатные фары. Их цвет, яркость, количество и режим работы не могут изменяться. Любое отклонение от этих норм автоматически считается нарушением.

Возможные наказания

Даже если визуально свет почти не меняется, формально он уже считается искажённым. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ). Но в ряде случаев последствия куда серьёзнее: если плёнка на фарах придаёт свету красный оттенок, водителю грозит лишение водительских прав.

Таким образом, стремление защитить фары от повреждений легко превращается в проблему с законом. Перед тем как решиться на подобный тюнинг, стоит задуматься, действительно ли он оправдан.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете
Был друг — стал враг: 5 поведенческих сигналов, что кошка разочаровалась в хозяине
Иммунитет во рту отключается после стакана этого сока: эффект оказался неожиданным
Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.