Три привычки экономных водителей превращают двигатель в груду нагара и сажи

Многие уверены, что спокойная езда на низких оборотах бережёт мотор и продлевает срок службы автомобиля. Но современные двигатели устроены так, что именно "щадящий" режим часто становится причиной ускоренного износа.
Работа "внатяг" мешает нормальной вентиляции цилиндров: в камерах сгорания остаются выхлопные газы, образуются нагар и сажа. Турбина не выходит на рабочие режимы, масло в её подшипниках перегревается и коксуется. В результате нарушается баланс ротора, появляются люфты и износ.
В городском цикле на низких оборотах температура выхлопа недостаточна для сгорания сажи. Она оседает на клапанах, в коллекторе и системе EGR. В дизельных моторах это особенно заметно: уже через 30-50 тысяч километров впуск может быть покрыт плотным слоем нагара, что приводит к перебоям и потере мощности.
При коротких поездках и "мягкой" эксплуатации мотор часто не достигает 90-100 °C. Масло остаётся слишком вязким, в нём накапливаются влага, несгоревшее топливо и кислоты. Всё это ускоряет износ вкладышей, колец и ГРМ. Зимой ситуация усугубляется: двигатель может так и не выйти на рабочую температуру за весь маршрут.
Современные системы очистки — сажевые фильтры, катализаторы — работают эффективно только при высоких температурах. Без регулярных нагрузок они не проходят регенерацию и забиваются. Турбина также очищается только в режиме активной работы.
Кратковременные ускорения, обороты в диапазоне 3000-4500 и равномерная нагрузка на трассе помогают прогреть мотор, прожечь сажу и очистить впуск. Это создаёт нормальные условия работы двигателя и продлевает срок службы узлов.
