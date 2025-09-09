Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три привычки экономных водителей превращают двигатель в груду нагара и сажи

Авто

Многие уверены, что спокойная езда на низких оборотах бережёт мотор и продлевает срок службы автомобиля. Но современные двигатели устроены так, что именно "щадящий" режим часто становится причиной ускоренного износа.

Запрет на вождение в неудобной обуви
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запрет на вождение в неудобной обуви

Низкие обороты — скрытая угроза

Работа "внатяг" мешает нормальной вентиляции цилиндров: в камерах сгорания остаются выхлопные газы, образуются нагар и сажа. Турбина не выходит на рабочие режимы, масло в её подшипниках перегревается и коксуется. В результате нарушается баланс ротора, появляются люфты и износ.

Сажа и забитый впуск

В городском цикле на низких оборотах температура выхлопа недостаточна для сгорания сажи. Она оседает на клапанах, в коллекторе и системе EGR. В дизельных моторах это особенно заметно: уже через 30-50 тысяч километров впуск может быть покрыт плотным слоем нагара, что приводит к перебоям и потере мощности.

Недогрев двигателя

При коротких поездках и "мягкой" эксплуатации мотор часто не достигает 90-100 °C. Масло остаётся слишком вязким, в нём накапливаются влага, несгоревшее топливо и кислоты. Всё это ускоряет износ вкладышей, колец и ГРМ. Зимой ситуация усугубляется: двигатель может так и не выйти на рабочую температуру за весь маршрут.

Нагрузка как профилактика

Современные системы очистки — сажевые фильтры, катализаторы — работают эффективно только при высоких температурах. Без регулярных нагрузок они не проходят регенерацию и забиваются. Турбина также очищается только в режиме активной работы.

"Агрессивная" езда во благо

Кратковременные ускорения, обороты в диапазоне 3000-4500 и равномерная нагрузка на трассе помогают прогреть мотор, прожечь сажу и очистить впуск. Это создаёт нормальные условия работы двигателя и продлевает срок службы узлов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
