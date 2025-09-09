Машина спит — батарея умирает: стоит ли отключать АКБ при долгой стоянке

Долгая стоянка автомобиля — частая причина разрядки аккумулятора. Многие водители спорят: отключать АКБ или нет? На самом деле всё зависит от срока простоя и состояния самой батареи.
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор
Почему садится аккумулятор
Саморазряд — естественный процесс, который происходит в любой свинцово-кислотной батарее. Даже без нагрузки теряется около 3-5% заряда в месяц. Для стоянки в 1-2 месяца это не критично.
Паразитные токи — скрытые потребители энергии. Бортовой компьютер, сигнализация, мультимедиа и другие системы продолжают работать даже при выключенном зажигании. Потери могут доходить до 40-45% заряда, что уже сокращает ресурс АКБ.
Стоит ли отключать АКБ
Более 3 месяцев — отключение оправдано, иначе батарея может разрядиться до критического уровня.
До 2 месяцев — отключение не обязательно, если в машине минимум активных потребителей энергии.
До 3 недель — аккумулятор сохранит заряд и без отключения.
Минусы отключения
Сбрасываются настройки электроники: часы, радио, память бортового компьютера.
Машина остаётся без сигнализации и охранных систем.
Не всегда удобно снимать и устанавливать клеммы без инструмента.