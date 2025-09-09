Машина спит — батарея умирает: стоит ли отключать АКБ при долгой стоянке

Долгая стоянка автомобиля — частая причина разрядки аккумулятора. Многие водители спорят: отключать АКБ или нет? На самом деле всё зависит от срока простоя и состояния самой батареи.

Почему садится аккумулятор

Саморазряд — естественный процесс, который происходит в любой свинцово-кислотной батарее. Даже без нагрузки теряется около 3-5% заряда в месяц. Для стоянки в 1-2 месяца это не критично.

— естественный процесс, который происходит в любой свинцово-кислотной батарее. Даже без нагрузки теряется около 3-5% заряда в месяц. Для стоянки в 1-2 месяца это не критично. Паразитные токи — скрытые потребители энергии. Бортовой компьютер, сигнализация, мультимедиа и другие системы продолжают работать даже при выключенном зажигании. Потери могут доходить до 40-45% заряда, что уже сокращает ресурс АКБ.

Стоит ли отключать АКБ

Более 3 месяцев — отключение оправдано, иначе батарея может разрядиться до критического уровня.

— отключение оправдано, иначе батарея может разрядиться до критического уровня. До 2 месяцев — отключение не обязательно, если в машине минимум активных потребителей энергии.

— отключение не обязательно, если в машине минимум активных потребителей энергии. До 3 недель — аккумулятор сохранит заряд и без отключения.

Минусы отключения

Сбрасываются настройки электроники: часы, радио, память бортового компьютера.

Машина остаётся без сигнализации и охранных систем.

Не всегда удобно снимать и устанавливать клеммы без инструмента.

Уточнения

