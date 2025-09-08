Ремонт авто превращается в квест: как не дать мастерам обмануть себя на каждом шаге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Авто

Автовладельцы всё чаще сталкиваются с неприятной реальностью: доходы некоторых сервисов формируются не только за счёт реальной работы, но и благодаря обману клиентов. Чтобы ремонт автомобиля не превратился в источник потерь и разочарований, стоит заранее вооружиться знаниями и соблюдать несколько простых правил.

Мойка двигателя автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мойка двигателя автомобиля

Как выбрать честный сервис

Идеальный вариант — найти проверенный автосервис, которому можно доверять. Но практика показывает, что это не всегда легко. Чтобы не ошибиться, стоит изучить отзывы в интернете. Полностью положительных комментариев не бывает, однако большое количество жалоб должно насторожить. Если негативных мнений слишком много, от посещения такого сервиса лучше отказаться.

Внимательность к документам

Большинство случаев обмана связано не только с ремонтом, но и с оформлением бумаг. Акт приёма-передачи автомобиля и заказ-наряд — документы, которые нельзя подписывать наспех. В них могут появляться лишние услуги: например, в счёт за ремонт подвески добавляют "мойку радиатора", и итоговая сумма значительно возрастает. Если владелец возмутится, ему покажут его же подпись под этим пунктом. Поэтому всегда нужно внимательно читать бумаги и уточнять все позиции до подписи.

Психологические уловки

Опытные мастера отлично чувствуют уровень подготовки клиента. Фразы вроде "я в этом не разбираюсь" или "делайте, что нужно" сразу сигнализируют: перед ними лёгкая добыча. Чтобы не попасть в число таких клиентов, важно демонстрировать уверенность, задавать вопросы и интересоваться процессом.

Присутствие при ремонте

Даже если вы далеки от автотематики, простое присутствие рядом с машиной во время ремонта уже играет роль. Когда мастер ощущает взгляд клиента, у него исчезает желание заниматься сомнительными манипуляциями.

Контроль за запчастями

Отдельное поле для мошенничества — автозапчасти. Нередко владельцу ставят более дешёвые аналоги или вовсе не меняют деталь, списав деньги за замену. Чтобы избежать этого:

  • приносите детали самостоятельно;
  • фиксируйте в заказ-наряде, что старые компоненты должны быть возвращены;
  • проверяйте заменённые элементы после ремонта.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО) - предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
