Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сибирский мамонт стал сенсацией науки: его зубы сохранили ДНК и микробов, способных пережить миллион лет
Симоньян раскрыла подробности тяжёлой болезни перед срочной операцией
Чужое мнение на улице: на Ксению Собчак напали в Париже из-за русского языка и Украины
Срезать, но не всё: парадокс обрезки, о котором знают только опытные — урожай клубники удвоится
Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом
Корейский бьюти-ритуал пробуждает кожу: два шага, после которых вечерний уход уже не будет прежним
Финансовый голод ChatGPT: расходы на ИИ оказались выше прогнозов
Фитнес как новая жизнь: шаг, который пугает всех, но меняет каждого на этом пусти
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Фальшивые пешеходы ставят спектакли: жертвой схемы может стать любой автомобилист

2:27
Авто

На дорогах в России всё чаще фиксируются случаи, когда пешеходы намеренно бросаются под колёса автомобилей. Это не случайные происшествия, а тщательно продуманные схемы вымогательства. Их цель — запугать водителя возможными проблемами с законом и вынудить заплатить деньги прямо на месте.

нарушение на пешеходном переходе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
нарушение на пешеходном переходе

Как работает схема

Мошенники действуют по отработанному сценарию. Водитель подъезжает к нерегулируемому переходу, видит неторопливого человека у обочины и решает, что можно спокойно проехать. В этот момент "пешеход" резко выбегает на дорогу, ударяется о капот или крыло и падает. Вскоре рядом оказываются "случайные свидетели" — сообщники, готовые подтвердить его слова.

После этого начинается давление: водителю напоминают, что за причинение вреда здоровью по статье 12.24 КоАП грозит штраф до 5000 рублей или даже лишение прав на срок до полутора лет. Злоумышленники предлагают "решить вопрос мирно" и требуют отдать на месте крупную сумму, обычно около 30 тысяч рублей.

Почему водителям сложно оправдаться

Даже наличие видеорегистратора не всегда спасает. Мошенник может подстроить ситуацию так, чтобы камера не зафиксировала момент контакта, например, сделав вид, что его задело боковое зеркало. К тому же на пешеходном переходе закон чаще всего трактуется в пользу пешехода, что усложняет защиту автомобилиста.

Что делать жертве мошенников

ГАИ рекомендует не поддаваться на давление и не соглашаться на "развод" на месте.
• Сразу вызвать полицию.
• Не покидать место происшествия — даже если мошенники сбежали.
• Дождаться сотрудников ДПС, которые помогут разобраться в ситуации.

Важно помнить, что под "лёгким вредом здоровью" подразумеваются вполне конкретные травмы: переломы, сотрясение мозга, раны, требующие швов. Обычные синяки или грязная одежда под эту категорию не попадают, и лишение прав в таком случае невозможно.

Цель аферистов

Мошенники не хотят доводить дело до суда. Их стратегия — сыграть на страхе водителя и получить деньги сразу. Именно поэтому жёсткая позиция и обращение в полицию — лучший способ защитить себя.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Срезать, но не всё: парадокс обрезки, о котором знают только опытные — урожай клубники удвоится
Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом
Корейский бьюти-ритуал пробуждает кожу: два шага, после которых вечерний уход уже не будет прежним
Финансовый голод ChatGPT: расходы на ИИ оказались выше прогнозов
Фитнес как новая жизнь: шаг, который пугает всех, но меняет каждого на этом пусти
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
От шампуня до гитары: почему маркетплейс знает ваши привычки лучше семьи
Свалки подкрадываются к каждому двору: решение проблемы прячется в ведре на кухне
Фальшивые пешеходы ставят спектакли: жертвой схемы может стать любой автомобилист
Жареная картошка – это просто? А вот и нет! Один секретный ингредиент превратит её в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.