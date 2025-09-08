Фальшивые пешеходы ставят спектакли: жертвой схемы может стать любой автомобилист

Авто

На дорогах в России всё чаще фиксируются случаи, когда пешеходы намеренно бросаются под колёса автомобилей. Это не случайные происшествия, а тщательно продуманные схемы вымогательства. Их цель — запугать водителя возможными проблемами с законом и вынудить заплатить деньги прямо на месте.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) нарушение на пешеходном переходе

Как работает схема

Мошенники действуют по отработанному сценарию. Водитель подъезжает к нерегулируемому переходу, видит неторопливого человека у обочины и решает, что можно спокойно проехать. В этот момент "пешеход" резко выбегает на дорогу, ударяется о капот или крыло и падает. Вскоре рядом оказываются "случайные свидетели" — сообщники, готовые подтвердить его слова.

После этого начинается давление: водителю напоминают, что за причинение вреда здоровью по статье 12.24 КоАП грозит штраф до 5000 рублей или даже лишение прав на срок до полутора лет. Злоумышленники предлагают "решить вопрос мирно" и требуют отдать на месте крупную сумму, обычно около 30 тысяч рублей.

Почему водителям сложно оправдаться

Даже наличие видеорегистратора не всегда спасает. Мошенник может подстроить ситуацию так, чтобы камера не зафиксировала момент контакта, например, сделав вид, что его задело боковое зеркало. К тому же на пешеходном переходе закон чаще всего трактуется в пользу пешехода, что усложняет защиту автомобилиста.

Что делать жертве мошенников

ГАИ рекомендует не поддаваться на давление и не соглашаться на "развод" на месте.

• Сразу вызвать полицию.

• Не покидать место происшествия — даже если мошенники сбежали.

• Дождаться сотрудников ДПС, которые помогут разобраться в ситуации.

Важно помнить, что под "лёгким вредом здоровью" подразумеваются вполне конкретные травмы: переломы, сотрясение мозга, раны, требующие швов. Обычные синяки или грязная одежда под эту категорию не попадают, и лишение прав в таком случае невозможно.

Цель аферистов

Мошенники не хотят доводить дело до суда. Их стратегия — сыграть на страхе водителя и получить деньги сразу. Именно поэтому жёсткая позиция и обращение в полицию — лучший способ защитить себя.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

