Трезвый, но пахнет перегаром: продукты, которые могут подставить водителя под лишение прав

2:19
Авто

Даже абсолютно трезвый водитель может неожиданно оказаться в неловкой ситуации: от него исходит запах, напоминающий "перегар". Причина кроется вовсе не в алкоголе, а в некоторых продуктах, которые способны спровоцировать такой эффект.

Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

Почему появляется запах

Главный фактор — процессы брожения и особенности обмена веществ. Определённые продукты содержат минимальные дозы этанола или активные вещества, которые придают дыханию характерный "алкогольный" оттенок. Дополнительную роль играет микрофлора ротовой полости: если гигиена оставляет желать лучшего, бактерии усиливают неприятный запах.

Напитки с этанолом

Квас

Этот традиционный напиток может содержать от 0,6% до 2,6% этанола, поэтому после кружки кваса дыхание иногда воспринимается как алкогольное.

Кефир и йогурт

В результате брожения в них тоже образуются небольшие дозы спирта. Употребление кисломолочных продуктов перед поездкой способно вызвать подозрения у инспектора.

Продукты с резким ароматом

Чеснок

Даже один зубчик оставляет стойкий и тяжёлый запах, который сохраняется часами и может заполнить весь салон автомобиля.

Лук

Усиливает неприятный эффект, а в сочетании с чесноком производит впечатление, будто человек накануне употреблял спиртное.

Ферментированные и солёные закуски

Соленья

Огурцы, помидоры, перец. Они обладают ярким ароматом, который у некоторых людей ассоциируется с застольем.

Фрукты

Даже виноград может спровоцировать лёгкий "алкогольный" оттенок дыхания. При этом реакция индивидуальна: у одного запах появится после пары ягод, другой может съесть килограмм — и ничего.

Индивидуальные особенности

Интенсивность запаха зависит от метаболизма, количества съеденного и времени, прошедшего после еды. У кого-то неприятные нотки сохраняются дольше, у кого-то исчезают быстрее. Поэтому водитель может оказаться в зоне риска даже без употребления алкоголя, просто перекусив накануне поездки.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
