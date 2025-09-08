Контроль на дороге: как автомобили будущего будут решать, кому можно ездить, а кому — нет

Автогигант General Motors разработал методику, которая может помочь пожилым водителям отказаться от управления автомобилем, если их навыки становятся небезопасными. Компания подала патентную заявку, вызвавшую оживлённые дискуссии.

Фото: Wikipedia by BriYYZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ General Motors

Как работает система

Система формирует "пенсионный балл водителя", оценивая реакцию на руль, время отклика, использование поворотников и другие привычки. В дальнейшем планируется добровольная интеграция медицинских данных, сообщает издание Autojournal.

Вопросы конфиденциальности

Идея сбора медицинских сведений вызывает опасения по поводу врачебной тайны и защиты личных данных. Тем не менее, GM утверждает, что подобный инструмент необходим для обеспечения безопасности в условиях стареющего населения.

Почему это важно

Сегодня в США почти 52 миллиона граждан старше 65 лет имеют водительские права — на 77% больше, чем два десятилетия назад. Пожилые водители стали участниками 19% смертельных аварий.

Реакция общества

Эксперты считают методику профилактической, а не карательной. Однако психологически новость о потере водительских прав может быть трудной для пожилых людей и их семей.

Уточнения

General Motors сокращённо GM — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

