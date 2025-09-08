Контроль на дороге: как автомобили будущего будут решать, кому можно ездить, а кому — нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автогигант General Motors разработал методику, которая может помочь пожилым водителям отказаться от управления автомобилем, если их навыки становятся небезопасными. Компания подала патентную заявку, вызвавшую оживлённые дискуссии.

General Motors
Фото: Wikipedia by BriYYZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
General Motors

Как работает система

Система формирует "пенсионный балл водителя", оценивая реакцию на руль, время отклика, использование поворотников и другие привычки. В дальнейшем планируется добровольная интеграция медицинских данных, сообщает издание Autojournal.

Вопросы конфиденциальности

Идея сбора медицинских сведений вызывает опасения по поводу врачебной тайны и защиты личных данных. Тем не менее, GM утверждает, что подобный инструмент необходим для обеспечения безопасности в условиях стареющего населения.

Почему это важно

Сегодня в США почти 52 миллиона граждан старше 65 лет имеют водительские права — на 77% больше, чем два десятилетия назад. Пожилые водители стали участниками 19% смертельных аварий.

Реакция общества

Эксперты считают методику профилактической, а не карательной. Однако психологически новость о потере водительских прав может быть трудной для пожилых людей и их семей.

Уточнения

General Motors сокращённо GM — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
