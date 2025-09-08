Слёзы пилота: Риккардо расстаётся с Aston Martin Valkyrie – вот почему

Автогонщик Даниэль Риккардо продаёт свой гиперкар Aston Martin Valkyrie за $3 млн после объявления о завершении гоночной карьеры. Машина — настоящая редкость.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Aston Martin

После того как Даниэль Риккардо официально заявил о завершении своей гоночной карьеры, он расстаётся не только с треком, но и с одним из своих самых эксклюзивных автомобилей.

Гонка окончена — пора продавать

Легендарный гонщик продал свой Aston Martin Valkyrie за внушительные $3 миллиона . Этот гиперкар был не просто роскошной игрушкой, а настоящим инженерным шедевром, в который Риккардо вложил немало души и средств.

Индивидуальный стиль и эксклюзивные детали

Модель Valkyrie сама по себе является редкостью, но версия Риккардо отличается особой индивидуализацией, утверждает журнал Autoblog. Через эксклюзивную студию кастомизации Aston Martin "Q Division" были добавлены опции на сумму свыше $200,000. Среди них — фирменная окраска Dichroic Dawn, которую сам Риккардо назвал Badger Blue, глянцевое покрытие на крыше и моторном отсеке, магниевые диски и полностью карбоновый интерьер. Такой автомобиль действительно единственный в своём роде.

Техническое состояние: почти новый

Автомобиль имеет шасси под номером 089 и пробег всего 100 миль, что делает его практически новым. Машина прошла полное 24-месячное обслуживание у производителя и до августа 2027 года включена в специальную программу обслуживания "Intensified” Valkyrie Ownership Experience Programme, предоставляющую расширенные привилегии владельцу.

Valkyrie: уличный болид с ДНК Формулы-1

Aston Martin Valkyrie был создан в сотрудничестве с Red Bull Advanced Technologies и является воплощением технологий из Формулы-1 в дорожном автомобиле. Под капотом установлен 6.5-литровый атмосферный V12 Cosworth в паре с электромотором мощностью 105 кВт. Суммарная отдача — 1,160 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 60 миль в час менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 220 миль в час, а крутящий момент достигает 681 lb-ft.

Уточнения

Даниэ́ль Рикка́рдо (англ. Daniel Ricciardo, род. 1 июля 1989 года в Перте, Австралия) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1 с 2011 года.



Aston Martin Limited — британский производитель престижных спортивных автомобилей.

