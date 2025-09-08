Pajero снова в строю: Mitsubishi анонсировало новую версию внедорожника — что изменится?

Mitsubishi официально подтверждает возвращение легендарного внедорожника Pajero. Премьера состоится в декабре 2026 года — готовьтесь к новому уровню off-road!
Возвращение легенды
Mitsubishi готовит громкое возвращение одной из самых узнаваемых моделей в истории марки — культового внедорожника Pajero. Знаменитый автомобиль, также известный в разных странах как Montero и Shogun, десятилетиями ассоциировался с надежностью, проходимостью и харизмой. Однако в 2021 году его производство было прекращено, что стало ударом для поклонников модели по всему миру. Теперь компания официально подтвердила: новый Pajero выйдет в декабре 2026 года.
Где и когда появится новый Pajero
Производство нового поколения Pajero стартует в Таиланде, после чего автомобили будут экспортироваться на внутренний японский рынок. Этот шаг подчеркивает стратегическое значение модели для бренда, ведь Pajero долгие годы был символом внедорожной мощи и технологического лидерства Mitsubishi. Возвращение автомобиля несет не только коммерческую, но и эмоциональную ценность — это оммаж богатому внедорожному наследию марки.
Что изменится: дизайн и технологии
Первые изображения нового Pajero намекают на преемственность — в экстерьере угадываются черты актуальных моделей Mitsubishi. Ожидается, что в основе машины будет модернизированная рама, сохранившая лестничную структуру. Также возможна установка нового дизельного турбомотора на четыре цилиндра. Компания рассматривает и гибридные версии, что отражает современные экологические тренды.
Следите за обновлениями
Уже в следующем месяце Mitsubishi примет участие в Japan Mobility Show, где запланирована презентация концептуальных моделей. Журналистов пригласили на закрытый тест-драйв пока не раскрытого автомобиля — возможно, речь идет о будущей версии Pajero. Это событие обещает пролить больше света на технические характеристики и финальный облик новинки.
Уточнения
Mitsubishi Pajero — среднеразмерный японский внедорожник, флагман модельного ряда компании Mitsubishi.
