Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было
Хищник длиной с поезд: на Урале нашли след гигантского кита-убийцы возрастом 37 млн лет
Прыгнуть можно, парить нельзя: зачем курице крылья, если она всё равно падает, как кирпич
Дубайский скандал Меладзе: что теперь происходит с карьерой его жены Альбины Джанабаевой
От Чёрного моря к Красному: египетский перевозчик впервые вошёл в международное расписание Сочи
Ломка без конфет: почему резкий отказ от сладкого похож на зависимость
Тело помнит каждую тренировку: скрытый механизм, который облегчает путь к результатам
Глицерин в косметике: вред или польза? Разбор с научной точки зрения
Эти 3 добавки превратят запеченные яблоки в деликатес — попробуйте классический, творожный и праздничный вариант

Прикипевшее колесо не сдаётся даже после ударов: рабочие способы без сервиса и специнструментов

2:56
Авто

Каждый автомобилист хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда гайки уже откручены, а колесо намертво прилипло к ступице. Паника тут не поможет — почти всегда деталь можно снять своими силами. Важно понимать причины и знать практические способы решения проблемы.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Почему колесо прикипает

Основных факторов два.

Первый — коррозия

Вода, грязь и дорожные реагенты за зиму разрушают металл, и диск буквально "прирастает" к ступице.

Второй — чрезмерная затяжка болтов или гаек

Шиномонтажники нередко игнорируют динамометрический ключ и тянут крепёж "на глаз". В итоге открутить их тяжело, а снять колесо ещё сложнее.

Дополнительные причины

К дополнительным причинам относится неправильный выбор смазки. Например, медная паста, любимая многими, с алюминиевыми дисками образует гальваническую пару. Вместо защиты она запускает ускоренную коррозию, и диск ещё сильнее прикипает.

Что делать в дороге

Если проблема застала прямо на трассе, первым делом можно обработать стык диска и ступицы проникающей жидкостью. Подойдут WD-40, "жидкий ключ" или даже керосин. Если через 5-10 минут ничего не изменилось, действуем дальше.

Постучать по колесу

Сначала ногой, а если безрезультатно — использовать в качестве "молотка" запаску. Удары получаются мощными, но безопасными: резина не повредит диск и подшипник.

Нагреть диск

Делать это открытым огнём нельзя. Зато можно несколько раз резко разогнаться и затормозить — тормоза и ступица нагреются, металл расширится, и колесо легче сойдёт. Метод работает, если шина не спущена.

Применить хитрость

На передних колёсах помогает вращение рулём на месте — нагрузка может оторвать диск. Универсальные способы — повторные резкие разгоны и торможения или лёгкие покачивания рулём при движении на малой скорости.

Если все варианты не сработали, остаётся только сервис: там используют съёмники, обратные молотки или пресс.

Как избежать проблемы

Предотвратить прикипание несложно.

  • Всегда затягивайте болты и гайки с рекомендованным усилием. Перетянутый крепёж растягивается и в будущем может просто сломаться.

  • Перед установкой колеса очищайте посадочные поверхности от грязи и ржавчины.

  • Используйте правильную смазку: керамическую или графитовую, но не медную для алюминиевых дисков.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Новая глава Алсу: подробности личной жизни после громкого развода
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов
Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.