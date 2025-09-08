Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре
Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания

Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи

2:31
Авто

По утрам у большинства водителей всё происходит по накатанной схеме: завёл машину — и сразу в путь. Экономия времени кажется очевидной, но именно она часто становится источником ненужных проблем. Спешка оборачивается ремонтом, спорными ситуациями на дороге или просто испорченным настроением. А ведь всего несколько минут подготовки могут избавить от лишних трат и нервов.

Советы друзей при покупке авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советы друзей при покупке авто

Осмотр автомобиля перед выездом

Первое, что стоит сделать, — внимательно обойти машину. Даже короткая стоянка не гарантирует её сохранность. Вмятина на двери, трещина на фаре или царапина могут обнаружиться неожиданно. Если уехать, не заметив повреждения, это легко трактуется как оставление места ДТП, что чревато серьёзными юридическими последствиями. Быстрая проверка избавит от подобных ситуаций.

Кроме того, внешний осмотр помогает вовремя заметить технические неполадки. Чаще всего это касается шин: маленький прокол во время стоянки может привести к медленной утечке воздуха. На глаз разницу не всегда видно, но при начале движения покрышка быстро приходит в негодность. В итоге вместо простой подкачки или недорогого ремонта придётся покупать новую.

Чистота фар и фонарей

Грязные световые приборы — ещё одна мелочь, которая легко превращается в серьёзный риск. Потускневшие фары заметно ухудшают видимость ночью и делают автомобиль менее заметным для других. Протереть оптику тряпкой занимает секунды, а эффект ощущается сразу: дорога становится безопаснее, а риск аварий снижается.

Двигатель и его ресурс

Если машина стояла всю ночь или дольше, мотору нужно время. Мгновенный старт с резким нажатием на газ увеличивает износ деталей. Дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах: за это время масло равномерно распределится по системе, и нагрузка при движении будет меньше. Это простое действие продлевает срок службы агрегата и снижает риск поломок.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Красота и стиль
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Забудьте о ярких стенах! В 2026-м их признают безвкусными — вот что придёт на смену
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Игнорировать падение уровня или рискнуть доливкой: выбор на грани поломки
Коконы на колёсиках: зачем пассажиры обматывают свой багаж плёнкой в аэропорту
Шуфутинский сломал стереотипы: вот почему его жене не нужны дорогие подарки
Заставьте собаку добывать еду: этот предмет превращает жадное заглатывание в увлекательную игру
Дачный кошмар: ошибки компостной ямы, которые приводят змей прямо во двор
Фитнес-марафон без финиша: почему ежедневные тренировки губят здоровье
Макияж и очки: как подчеркнуть глаза, не перегружая образ
Персонализированные имплантаты ускоряют реабилитацию и помогают сохранить естественную анатомию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.