Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало

Яндекс Карты готовят масштабное обновление, которое заметно изменит привычный опыт поездок по городу. Компания делает ставку на "умные" технологии: светофоры станут интерактивными, а голосовые подсказки — персонализированными. Всё это должно не только упростить навигацию, но и повысить безопасность движения.

Светофоры со счётчиком

Водители и пешеходы вскоре смогут видеть, сколько секунд осталось до смены сигнала. Эта функция появится в Москве уже в конце августа, а позже доберётся до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Важно, что отображаться будут только современные светофоры, подключённые к городской системе: именно они способны адаптироваться к трафику и времени суток. Устаревшие объекты, работающие по жёсткому расписанию, в приложении останутся без счётчика — чтобы избежать ошибок.

Разработчики обсуждают и дополнительные опции, например, звуковой сигнал перед включением зелёного света. Он должен помочь тем, кто отвлёкся на телефон, вовремя заметить смену сигнала.

Зачем это нужно

Появление таймера у светофора должно сократить количество рискованных манёвров, снизить аварийность и помочь водителям точнее планировать маршрут. Вероятность "поймать зелёную волну" станет выше, а значит, уменьшатся пробки.

Нейроаннотации — голос второго пилота

Второе крупное нововведение коснётся голосовых подсказок. Уже этой осенью они станут "умнее": нейросеть научится подстраиваться под водителя и местность.

Теперь вместо абстрактного "Поверните направо" можно будет услышать: "Поверните направо по указателю Бутырская улица" или "После пешеходного перехода поверните налево". Алгоритмы будут использовать ориентиры вроде остановок, магазинов, светофоров и даже билбордов.

Пользователь сможет самостоятельно настроить частоту подсказок. Такой "второй пилот" особенно пригодится на сложных развязках и в незнакомых районах, где легко пропустить нужный съезд.

Масштаб испытаний

По словам команды разработчиков, уже размечено более 3000 маршрутов и проведены десятки тестовых поездок. Но впереди ещё большая работа: Яндекс стремится довести персонализацию до уровня, при котором навигация станет максимально естественной и не требующей усилий.

