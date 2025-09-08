Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона

Зима 2025/26 обещает принести автолюбителям немало новинок: российские компании вывели на рынок целую линейку свежих зимних шин. Учитывая, что цены осенью традиционно растут, август-сентябрь становится удачным временем для покупки.

Ikon Tyres: ставка на технологии

Бренд Ikon, ставший наследником российского филиала Nokian, представил две новые модели.

Ikon Autograph Ice 10

Эта шипованная шина получила уникальную технологию DoubleBite: в центральной части стоят одни шипы, обеспечивающие продольное сцепление, а в плечевых зонах — другие, работающие в поперечном направлении. Сердечники шипов усложнённой формы лучше вгрызаются в лёд и защищены от выпадения.

В составе резины увеличено количество натуральных компонентов, что делает её эластичнее на морозе. По данным компании, характеристики при -20 °C улучшились более чем наполовину.

Ikon Autograph Snow 5

Фрикционная версия стала универсальнее: диапазон рабочих температур расширен на 35%, поэтому "липучка" подходит даже для суровых северных условий. Протектор с V-образными канавками и 3D-ламелями обеспечивает устойчивость на снегу и воде, а улучшенный состав повышает стойкость к износу и проколам.

Обе модели доступны в 104 размерах, включая крупные варианты для внедорожников до R22.

Viatti: эволюция проверенной модели

Компания Kama обновила популярную Brina Nordico, выпустив Viatti Nordico 2. Новая версия демонстрирует прирост характеристик в пределах 1-5% и в среднем превосходит европейских конкурентов на 2%. Главные изменения коснулись шипа — теперь он из вольфрамового карбида и отличается большей твёрдостью. Рисунок протектора также доработан. Продажи стартуют осенью.

Gislaved: возвращение легенд

Российский Gislaved, работающий на мощностях Continental и Bridgestone, пока не выпускает оригинальных новинок, но предложил адаптированные версии известных моделей.

Ice Control — локальная версия Continental Ice Contact 2. Сохранила ключевые характеристики, но получила новый шип улучшенной формы. Теперь доступна в 36 типоразмерах.

Arctic Control — аналог фрикционной Continental Viking Contact 7 с составом, где повышена доля силики и рапсового масла. Отличается стабильностью в разных температурных режимах.

Spike Control — копия японской Bridgestone Blizzak Spike-02. Российским инженерам удалось воспроизвести оригинальный шип с квадратным корпусом и овальным сердечником. Ассортимент размеров — от 13 до 20 дюймов.

