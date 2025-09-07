Патология под капотом: как определить износ аккумулятора без диагностики

Аккумулятор — сердце любого автомобиля, и его состояние напрямую влияет на надёжность.
Игнорировать такие сигналы опасно — без исправного источника питания машина попросту не поедет.
Проверить аккумулятор можно мультиметром: напряжение ниже 12,4 В — тревожный сигнал. Однако полную диагностику способен провести только специалист с профессиональным оборудованием.
Особое внимание стоит уделять мощности холодного пуска. Если в мороз аккумулятор не выдает нужного тока, он теряет свою надёжность и требует замены.
