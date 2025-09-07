Патология под капотом: как определить износ аккумулятора без диагностики

Аккумулятор — сердце любого автомобиля, и его состояние напрямую влияет на надёжность.

Фото: Freepik by jcomp Прикуривание автомобиля

Первые признаки износа

Трудный запуск двигателя.

Загорание индикаторов.

Необычные звуки, словно аккумулятор "плачет" или "кричит".

Игнорировать такие сигналы опасно — без исправного источника питания машина попросту не поедет.

Проверка состояния аккумулятора

Проверить аккумулятор можно мультиметром: напряжение ниже 12,4 В — тревожный сигнал. Однако полную диагностику способен провести только специалист с профессиональным оборудованием.

Мощность холодного пуска

Особое внимание стоит уделять мощности холодного пуска. Если в мороз аккумулятор не выдает нужного тока, он теряет свою надёжность и требует замены.

Осязаемые признаки износа