Патология под капотом: как определить износ аккумулятора без диагностики

Авто

Аккумулятор — сердце любого автомобиля, и его состояние напрямую влияет на надёжность.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Первые признаки износа

  • Трудный запуск двигателя.
  • Загорание индикаторов.
  • Необычные звуки, словно аккумулятор "плачет" или "кричит".

Игнорировать такие сигналы опасно — без исправного источника питания машина попросту не поедет.

Проверка состояния аккумулятора

Проверить аккумулятор можно мультиметром: напряжение ниже 12,4 В — тревожный сигнал. Однако полную диагностику способен провести только специалист с профессиональным оборудованием.

Мощность холодного пуска

Особое внимание стоит уделять мощности холодного пуска. Если в мороз аккумулятор не выдает нужного тока, он теряет свою надёжность и требует замены.

Осязаемые признаки износа

  • Задержка работы электрических систем.
  • Постоянная подзарядка.
  • Запах серы.
  • Коррозия на клеммах.
