Неправильное давление — главная причина износа: как избежать лишних трат

Шины — единственная часть автомобиля, соприкасающаяся с дорогой. Их состояние напрямую влияет на безопасность, управляемость и экономичность машины. Регулярная проверка давления и износа продлевает срок службы и снижает риск аварий.
Недостаточное давление снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь и приводит к перегреву. Это повышает расход топлива и ускоряет износ.
При корректном давлении расход топлива снижается до 3%, а шины изнашиваются равномернее, что увеличивает их срок службы.
Достаточно раз в месяц измерять давление, сверяясь с нормой в инструкции или наклейке в двери водителя. Проверку лучше делать на холодных шинах, включая запаску.
Следите за глубиной протектора: при износе менее 3-4 мм требуется замена. Своевременный уход за шинами — залог безопасных поездок в любых условиях.
