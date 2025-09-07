Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Пыль, солнце и насекомые превращают стекло в ловушку. Узнайте, как правильно ухаживать за лобовым стеклом, чтобы избежать ДТП.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Опасность дворников на солнце

Использование стеклоочистителей при прямом свете может вызвать временную потерю зрения. Отражения и пыль на большой скорости превращаются в реальную угрозу.

Загрязнения в тёплое время

Пыль, песок, насекомые и птичий помёт летом скапливаются быстрее. Изношенные дворники только усугубляют проблему, ухудшая обзор и снижая безопасность.

Рекомендации по уходу

Регулярно мойте стекло влажной тряпкой и специальными средствами, держите бутылку воды для экстренной очистки. На заправках используйте штатные очистители.

Домашние методы

Смоченное мылом полотенце на ночь помогает справиться с загрязнениями. Микрофибра с содой эффективно убирает сложные пятна и следы.

Где парковаться

Не оставляйте машину под деревьями — смола и помёт портят стекло. Даже летние дожди оставят грязь, если не ухаживать за поверхностью вовремя.