Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге

Пыль, солнце и насекомые превращают стекло в ловушку. Узнайте, как правильно ухаживать за лобовым стеклом, чтобы избежать ДТП.
Использование стеклоочистителей при прямом свете может вызвать временную потерю зрения. Отражения и пыль на большой скорости превращаются в реальную угрозу.
Пыль, песок, насекомые и птичий помёт летом скапливаются быстрее. Изношенные дворники только усугубляют проблему, ухудшая обзор и снижая безопасность.
Регулярно мойте стекло влажной тряпкой и специальными средствами, держите бутылку воды для экстренной очистки. На заправках используйте штатные очистители.
Смоченное мылом полотенце на ночь помогает справиться с загрязнениями. Микрофибра с содой эффективно убирает сложные пятна и следы.
Не оставляйте машину под деревьями — смола и помёт портят стекло. Даже летние дожди оставят грязь, если не ухаживать за поверхностью вовремя.
