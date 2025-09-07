Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона

Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге

1:12
Авто

Пыль, солнце и насекомые превращают стекло в ловушку. Узнайте, как правильно ухаживать за лобовым стеклом, чтобы избежать ДТП.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Опасность дворников на солнце

Использование стеклоочистителей при прямом свете может вызвать временную потерю зрения. Отражения и пыль на большой скорости превращаются в реальную угрозу.

Загрязнения в тёплое время

Пыль, песок, насекомые и птичий помёт летом скапливаются быстрее. Изношенные дворники только усугубляют проблему, ухудшая обзор и снижая безопасность.

Рекомендации по уходу

Регулярно мойте стекло влажной тряпкой и специальными средствами, держите бутылку воды для экстренной очистки. На заправках используйте штатные очистители.

Домашние методы

Смоченное мылом полотенце на ночь помогает справиться с загрязнениями. Микрофибра с содой эффективно убирает сложные пятна и следы.

Где парковаться

Не оставляйте машину под деревьями — смола и помёт портят стекло. Даже летние дожди оставят грязь, если не ухаживать за поверхностью вовремя.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
В ожидании разумного голоса: Норвегии дали месяц на исправление ошибки
От миски зависит судьба: какая еда превращает малыша в сильного кота
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.