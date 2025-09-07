Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06

Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Soueast S06, который уже получил Одобрение типа транспортного средства и проходит финальную сертификацию.

Технические характеристики

По размерам новинка тянет на "среднеразмерный" сегмент: длина — 4,6 м, ширина — 1,91 м, высота — 1,68 м, колесная база — 2,72 м. Просторный салон рассчитан на пятерых пассажиров.

Подвеска классическая для Chery: стойки МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Коробка передач, по данным экспертов, будет не гидромеханическая, а семиступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

Моторная гамма включает два варианта:

турбо 1,6 л на 197 л. с.;

турбо 2,0 л на 230 л. с.

Оба двигателя обещают адаптировать под российское топливо, но реальную надёжность покажет только практика.

Особенности адаптации

Кузов создавался на базе версии для Эмиратов. Там требования к защите от коррозии ниже, поэтому есть сомнения в уровне цинкования для России. Если локальная сборка будет налажена на "Автоторе", возможна доработка под местные условия.

Дизайн и интерьер

По внешности модель сравнивают с Porsche Cayenne, но автолюбители чаще находят сходство с Jetour — суббрендом Chery.

Внутри ожидаются:

большой дисплей мультимедиа,

минимум физических кнопок,

селектор передач на рулевой колонке,

отделка из экокожи и пластика с возможными вставками из натуральных материалов.

Цена и перспективы

В Эмиратах Soueast S06 стоит от 1,9 до 2,6 млн рублей в пересчёте. Для России стартовый ценник составит минимум 2,8 млн рублей, а богатые комплектации превысят 3 млн.

Если модель будут собирать в Калининграде, цена может снизиться до 2,3 млн. Но даже тогда вряд ли появятся очереди: интерес к полному приводу снижается, как и к вариаторам и "роботам" — из-за дорогих и труднодоступных запчастей.

Уточнения

