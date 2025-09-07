Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом

То, как водитель держит руль, — не просто привычка, а своеобразный "почерк" за рулём. По этому можно многое понять: опыт, уверенность, технические особенности машины и даже усталость водителя.
Новичков учат классическому хвату "10 и 2" — он даёт максимальный контроль и снижает усталость рук. Но в реальности инструкторы сами часто ехали, вытянув левую руку в положении "12 часов" — так было удобнее на старых машинах без усилителя руля.
Со временем большинство водителей опускают руки ниже. Те, кто много лет ездит на одной и той же машине, часто держат руль одной рукой снизу — на "6 часов".
Считается, что одной рукой руль удерживают уверенные, спокойные и опытные водители. Двумя руками — новички или те, кто чувствует напряжение на дороге.
Уточнения
Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.