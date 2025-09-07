Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, как водитель держит руль, — не просто привычка, а своеобразный "почерк" за рулём. По этому можно многое понять: опыт, уверенность, технические особенности машины и даже усталость водителя.

От автошколы до личных привычек

Новичков учат классическому хвату "10 и 2" — он даёт максимальный контроль и снижает усталость рук. Но в реальности инструкторы сами часто ехали, вытянув левую руку в положении "12 часов" — так было удобнее на старых машинах без усилителя руля.

Со временем большинство водителей опускают руки ниже. Те, кто много лет ездит на одной и той же машине, часто держат руль одной рукой снизу — на "6 часов".

Автомат или механика

  • Водители с "автоматом" чаще расслабляются: левая рука на руле, правая — на колене или подлокотнике.
  • Водители "механики" держат руль двумя руками, но правая при этом чаще отдыхает, переключая передачи.

Психология и уверенность

Считается, что одной рукой руль удерживают уверенные, спокойные и опытные водители. Двумя руками — новички или те, кто чувствует напряжение на дороге.

Профессиональные особенности

  • Таксисты и водители автобусов часто крутят руль кистью и предплечьем — это снижает нагрузку на плечи после многих часов работы.
  • Водители старых грузовиков используют специальные ручки на руле, чтобы облегчить управление. Правая рука у них "приучена" к рычагу коробки передач, левая — к рулю.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
