Белорусско-китайские кроссоверы удивили водителей: реальные отзывы

Авто

Российский авторынок последние годы переживает кризис: продажи новых машин падают, а привычные бренды ушли. Но на этом фоне уверенно набирает обороты белорусский Belgee. В 2024 году продажи выросли в 27 раз, а в первой половине 2025-го — ещё на 26%. Сегодня Belgee входит в десятку самых популярных марок в России. Мы изучили отзывы владельцев кроссоверов X50 и X70, чтобы понять, за что их ценят и какие слабые места отмечают, вещает новостной портал "За рулём".

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Belgee X50: компактный и стильный

X50 основан на Geely Coolray, но выпускается в Белоруссии с рядом отличий. По отзывам владельцев, у модели удачный дизайн с чёткими линиями и спортивными деталями вроде двух выхлопных труб и красных суппортов в версии Prestige.

Салон приятно удивляет: качественные материалы, подогрев передних сидений, круиз-контроль, помощь при старте на подъёме, ISOFIX, мультимедиа с дублированием смартфона. Эти опции доступны даже в базовых комплектациях, что владельцы оценивают положительно.

Под капотом — безальтернативный 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с. и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Переключения плавные, динамики хватает, но многим хотелось бы иметь выбор коробки.

Среди минусов чаще всего упоминают:

  • маленький бак на 45 л — при расходе 8,5 л/100 км приходится часто заезжать на заправку;
  • посредственную акустику без басов;
  • отсутствие оцинковки крыши и капота — владельцы нередко защищают кузов бронеплёнкой.

В целом X50 называют удобным городским кроссовером, подходящим для поездок по асфальту и лёгким просёлкам, но без претензий на серьёзное бездорожье.

Belgee X70: простор и практичность

X70 — это лицензионная версия Geely Atlas Pro. Дизайн уже не вызывает восторга, но салон и оснащение оставляют хорошее впечатление. Экокожа, аккуратная приборная панель, удобные сиденья, приятная мультимедиа — всё выглядит солидно.

Главный плюс — просторный салон. Даже высоким пассажирам комфортно, а при сложенных задних сиденьях багажник значительно увеличивается (в стандартном виде — 378 л).

Во всех комплектациях есть двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, обогрев и регулировка руля, система мониторинга давления в шинах, запуск с кнопки. Версия Active лишена только бесключевого доступа.

Для переднеприводной версии предлагается 1,5-литровый мотор на 150 л. с., для полноприводной — 177 л. с. Владельцы отмечают, что лучше заправляться 95-м бензином: свечи и катализатор чувствительны к качеству топлива. Средний расход — 10-11 л/100 км, что сопоставимо с конкурентами.

Что говорят владельцы

Отзывы о Belgee в целом положительные. Водители ценят:

  • хорошую антикоррозийную обработку кузова (включая воскование полостей);
  • богатое оснащение даже в "базе";
  • проверенную техническую начинку Geely;
  • комфортную подвеску на просёлке.

Из недостатков чаще всего называют:

  • повышенный расход топлива;
  • маленький бак у X50;
  • требовательность мотора X70 к бензину.

Belgee предлагает понятные и проверенные автомобили, которые неплохо адаптированы к российским условиям. По совокупности характеристик X50 и X70 выглядят достойным выбором в сегменте доступных кроссоверов, что подтверждается ростом продаж и стабильным спросом на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
