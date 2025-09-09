Белорусско-китайские кроссоверы удивили водителей: реальные отзывы

Российский авторынок последние годы переживает кризис: продажи новых машин падают, а привычные бренды ушли. Но на этом фоне уверенно набирает обороты белорусский Belgee. В 2024 году продажи выросли в 27 раз, а в первой половине 2025-го — ещё на 26%. Сегодня Belgee входит в десятку самых популярных марок в России. Мы изучили отзывы владельцев кроссоверов X50 и X70, чтобы понять, за что их ценят и какие слабые места отмечают, вещает новостной портал "За рулём".
X50 основан на Geely Coolray, но выпускается в Белоруссии с рядом отличий. По отзывам владельцев, у модели удачный дизайн с чёткими линиями и спортивными деталями вроде двух выхлопных труб и красных суппортов в версии Prestige.
Салон приятно удивляет: качественные материалы, подогрев передних сидений, круиз-контроль, помощь при старте на подъёме, ISOFIX, мультимедиа с дублированием смартфона. Эти опции доступны даже в базовых комплектациях, что владельцы оценивают положительно.
Под капотом — безальтернативный 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с. и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Переключения плавные, динамики хватает, но многим хотелось бы иметь выбор коробки.
Среди минусов чаще всего упоминают:
В целом X50 называют удобным городским кроссовером, подходящим для поездок по асфальту и лёгким просёлкам, но без претензий на серьёзное бездорожье.
X70 — это лицензионная версия Geely Atlas Pro. Дизайн уже не вызывает восторга, но салон и оснащение оставляют хорошее впечатление. Экокожа, аккуратная приборная панель, удобные сиденья, приятная мультимедиа — всё выглядит солидно.
Главный плюс — просторный салон. Даже высоким пассажирам комфортно, а при сложенных задних сиденьях багажник значительно увеличивается (в стандартном виде — 378 л).
Во всех комплектациях есть двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, обогрев и регулировка руля, система мониторинга давления в шинах, запуск с кнопки. Версия Active лишена только бесключевого доступа.
Для переднеприводной версии предлагается 1,5-литровый мотор на 150 л. с., для полноприводной — 177 л. с. Владельцы отмечают, что лучше заправляться 95-м бензином: свечи и катализатор чувствительны к качеству топлива. Средний расход — 10-11 л/100 км, что сопоставимо с конкурентами.
Отзывы о Belgee в целом положительные. Водители ценят:
Из недостатков чаще всего называют:
Belgee предлагает понятные и проверенные автомобили, которые неплохо адаптированы к российским условиям. По совокупности характеристик X50 и X70 выглядят достойным выбором в сегменте доступных кроссоверов, что подтверждается ростом продаж и стабильным спросом на вторичном рынке.
