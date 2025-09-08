Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы

Chevrolet Cobalt из редакционного парка "За рулём" эксплуатируется уже 12 лет и прошёл почти 200 тысяч километров. За всё это время серьёзных проблем с мотором не возникало, но недавно седан преподнёс неожиданность: обороты на холостом ходу стали плавать, а на панели приборов загорелась лампа неисправности, вещает новостной портал "За рулём".
Сканер показал ошибку в работе клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Этот узел отвечает за возврат части выхлопа во впускной коллектор, снижая токсичность выхлопа и температуру в цилиндрах.
После разборки выяснилось, что клапан не закрывался до конца из-за крошечного кусочка засохшей грязи. Именно он мешал ему плотно прилегать к седлу и вызывал перебои в работе двигателя.
Достаточно было промыть клапан очистителем, удалить грязь и вернуть его на место. После этой процедуры двигатель снова заработал ровно, а ошибка исчезла.
