Ушёл из жизни маэстро моды и скорости: автомобили, в которых остался жить стиль Армани

Роскошь и стиль

Будучи миллиардером, Армани мог позволить себе самые дорогие автомобили. В его гараже в разные годы появлялись Ferrari 250 GT, Maserati Merak, Lamborghini Miura SV, Alfa Romeo Giulia, Bentley Turbo R, Jaguar S-Type, Alfa Romeo 166 и GTV6.

Особое место занимали представительские модели: Mercedes-Benz 600 Pullman, Audi A8 LWB (2010 года выпуска) и Lexus LS 430, который уже сегодня считается классикой. Эти машины отражали его приверженность не только скорости, но и комфорту.

Быстрые и редкие экземпляры

Основой коллекции оставались настоящие спортивные легенды. Армани владел Maserati Quattroporte и Ferrari 612 Scaglietti. Среди редчайших экспонатов — внедорожник Lamborghini LM002 из 1990-х и гиперкар Jaguar C-X75, выпущенный ограниченной серией.

Дизайнерский след в автопроме

Будучи кутюрье, Армани не ограничивался коллекционированием. Он участвовал в разработке особых версий автомобилей и мототехники: Mercedes-Benz CLK, Fiat 500e и культового скутера Vespa. Эти проекты отражали его фирменный почерк — утончённый дизайн, сочетающий элегантность и функциональность.