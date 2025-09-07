Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ушёл из жизни маэстро моды и скорости: автомобили, в которых остался жить стиль Армани

4 сентября на 92-м году жизни скончался легендарный модельер и предприниматель Джорджо Армани. Мир моды знал его как человека, сформировавшего понятие "итальянского стиля" в одежде, но страстью маэстро были не только костюмы и бизнес-империя. Армани обожал автомобили и собрал внушительную коллекцию быстрых и редких машин, вещает новостной портал "За рулём".

Джорджо Армани
Фото: Giorgio Armani - Vogue Fashion's Night Out Sept.10 2009 MILANO by Bruno Cordioli from Milano, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джорджо Армани

Роскошь и стиль

Будучи миллиардером, Армани мог позволить себе самые дорогие автомобили. В его гараже в разные годы появлялись Ferrari 250 GT, Maserati Merak, Lamborghini Miura SV, Alfa Romeo Giulia, Bentley Turbo R, Jaguar S-Type, Alfa Romeo 166 и GTV6.

Особое место занимали представительские модели: Mercedes-Benz 600 Pullman, Audi A8 LWB (2010 года выпуска) и Lexus LS 430, который уже сегодня считается классикой. Эти машины отражали его приверженность не только скорости, но и комфорту.

Быстрые и редкие экземпляры

Основой коллекции оставались настоящие спортивные легенды. Армани владел Maserati Quattroporte и Ferrari 612 Scaglietti. Среди редчайших экспонатов — внедорожник Lamborghini LM002 из 1990-х и гиперкар Jaguar C-X75, выпущенный ограниченной серией.

Дизайнерский след в автопроме

Будучи кутюрье, Армани не ограничивался коллекционированием. Он участвовал в разработке особых версий автомобилей и мототехники: Mercedes-Benz CLK, Fiat 500e и культового скутера Vespa. Эти проекты отражали его фирменный почерк — утончённый дизайн, сочетающий элегантность и функциональность.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
