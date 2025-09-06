Осенняя грязь и реагенты разъедают машину: как защитить кузов и стёкла

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Осенью и зимой автомобилисты особенно остро задумываются о защите кузова и стёкол от воды, грязи и реагентов. Эксперт Сергей Колодочкин поделился эффективными способами, которые помогают сохранить чистоту и продлить срок службы лакокрасочного покрытия, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная мойка

Защита кузова

Регулярная мойка

Остаётся обязательной мерой. Но если ограничиться только водой, машина быстро снова станет грязной. Гораздо лучше использовать жидкий воск — он образует защитную плёнку и помогает кузову дольше оставаться чистым.

Автомобильные полироли

Даже бюджетные средства обладают гидрофобным эффектом, защищают ЛКП от химических реагентов и заполняют мелкие царапины. Достаточно обрабатывать кузов 1-2 раза за сезон.

Керамическое покрытие

Это тончайшая плёнка на основе полимеров, оксида кремния и диоксида титана, которая проникает в слой лака и становится с ним единым целым. Среди преимуществ — высокая стойкость к грязи, защита от сколов и реагентов, срок службы до нескольких лет. Минусы очевидны: высокая стоимость, длительность процедуры и необходимость обращаться в специализированный центр.

Кстати, при выборе машины стоит учитывать цвет: наиболее марким считается не белый, а именно чёрный. Такой автомобиль теряет "свежий" вид буквально через несколько минут после мойки.

Защита стёкол и зеркал

Средства "антидождь" кузову не помогут, но значительно улучшают обзор в плохую погоду. Благодаря гидрофобному эффекту капли воды и грязь не задерживаются на стекле, а скатываются вниз или уносятся встречным потоком воздуха. Это снижает нагрузку на дворники и экономит стеклоомыватель.

Тем же составом можно обработать боковые зеркала и фары. А необычный лайфхак — использование таких средств в быту: например, для обработки унитазов и раковин, чтобы вода и грязь меньше задерживались на поверхности.

Неудачные методы

Есть способ, который в России долго считался бесполезным — движение за грузовиком на трассе, чтобы машина меньше пачкалась. На обычных дорогах это скорее вредит: мелкие камни и грязь летят прямо в лобовое стекло. Однако на платных магистралях с качественным покрытием, где грязи меньше, приём действительно может помочь сохранить автомобиль чище.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

